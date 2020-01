Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich "sehr zufrieden" mit der Einigung beim Kohle-Gipfel in Berlin gezeigt. Der Regierungschef sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Magdeburger Staatskanzlei, nun sei die Zeit der Strukturpolitik kommen. Dafür habe man nun 15 Jahre Zeit, sagte Haseloff. Dann – am 31. Dezember 2034 – soll das Braunkohle-Kraftwerk in Schkopau stillgelegt werden.