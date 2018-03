Nachgefragt Braucht die Heimat ein Ministerium?

Konrad Breitenborns Dienstzimmer ist nicht in einem Heimatministerium, sondern in einem Heimatmuseum, dem Schloss Wernigerode. Dennoch bekommt er inzwischen ministeriale Einladungen: "Offenbar hat dieser Heimatbegriff Konjunktur", sagt Breitenborn und wundert sich ein wenig über die sprachliche Vielfalt, die sich derzeit zu diesem Thema entwickelt. Unlängst wurde er zu einem Kongress mit der Anrede "Liebe Heimatgestalterinnen und Heimatgestalter" eingeladen.

In Sachsen-Anhalt hat der Landesheimatbund seinen Sitz im Schloss Wernigerode. Bildrechte: dpa Konrad Breitenborn ist Präsident des Landesheimatbundes. In Sachsen-Anhalt begrüßen sich die Mitglieder noch als Heimatfreund oder Heimatfreundin. Dennoch sei der Verband kein Refugium für Träger von Trachtenjacken und Hirschhornknöpfen. Das seien städtische Vorurteile. "Wir wirken vor allem auf dem Gebiet der Kulturlandschaften und da haben wir sehr viel mit den ländlichen Regionen und den Dörfern zu tun. Ich denke schon, dass da die Aufgaben gewachsen sind, weil ein gewisser Entwurzelungsprozess eingetreten ist."

Vielerorts Entwurzelung im ostdeutschen ländlichen Raum

Dieser Prozess vollzieht sich seit einem Vierteljahrhundert verschärft in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands. Es begann mit dem Verlust von Jobs in der Landwirtschaft und dem Wegzug der jungen Generation. Es folgte der Verlust von Konsum und Bäcker, das Sterben der Dorfkneipen und als politische Reaktion die Bildung von Großgemeinden. Selbst das Dorfschild verschwand mitunter.

Die Feuerwehr und der Heimatverein sind in vielen Regionen die letzten Strukturen, die noch so etwas wie einen Halt vermitteln. Konrad Breitenborn, Präsident Landesheimatbund

Aber etwas hat laut Breitenborn überlebt. Feuerwehr und Heimatverein seien vielerorts oftmals letzte Überbleibsel, die Halt gäben: "Wir reden immer von einer globalisierten Welt, dabei ist es offenbar durchaus reizvoll, sich auch im Kleinen zu engagieren."

Mit neuem Ministerium an Realität vorbei

Was Engagement im Kleinen heißt, muss man Bürgermeister Andreas Brohm nicht erklären. Wenn er aus seinem Dienstzimmer blickt, dann sieht er flaches Land, Altmark eben. Die Einheitsgemeinde Tangerhütte hat die Größe von Frankfurt am Main, mit allerdings nur 11.000 Einwohnern, die auch noch verstreut in über dreißig Gemeinden leben.

Allerdings sorgt das Wort Heimatministerium bei Andreas Bohm allenfalls für ein müdes Lächeln: "Es wird immer so getan, als ob die vom Land hinterm Berg leben, aber ich glaube, das Bild hat sich wirklich überholt. Und deshalb halte ich es auch für falsch, jetzt mit einem Heimatministerium noch einmal so einen Punkt zu setzten. Die Realität ist einen andere. Wir leben in Deutschland, wir leben in der Fläche und können daraus unseren Nutzen ziehen. So wie die Stadt hat auch das Land seine besonderen Chancen."

Was ist Heimat eigentlich?

Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm sieht das neue Ministerium kritisch. Bildrechte: Andreas Brohm Ohnehin gebe es ziemlich viele Vorstellungen von Heimat, die zumeist an der Wirklichkeit vorbei gingen. Inwieweit zum Beispiel Windräder oder Autobahnen zur Heimat gehören, ist umstritten. Gleiches gilt für Wolf, Luchs oder Biber. Und das ist auch ein politisches Problem. Denn was der eine als bedrohte Heimat empfindet, hält ein anderer für erstrebenswert.



Trotz aller Diskussion sieht Andreas Brohm seine Region aber nicht als einen Ort hinterwäldlerischer Verlassenheit: "Hier ist eigentlich niemand abgehängt. Allerdings haben wir in den letzten Jahrzehnten eine falsche Strukturpolitik gemacht. Wir planen in Deutschland die Fördermittel pro Kopf. Und wenn wir immer alles pro Kopf berechnen, dann heißt das natürlich, dass dort, wo weniger Menschen wohnen, auch weniger Geld hinfließt, ganz egal, wie der tatsächliche Bedarf ist." Also Umdenken, fordert Brohm. Und dafür sei ein neues Türschild an einem Ministerium nicht unbedingt die beste Voraussetzung.

Minister mit unscharfem Aufgabenfeld

Konrad Breitenborn sieht hingegen deutlich optimistischer auf die Pläne in Berlin, auch wenn bislang unklar ist, was genau der Heimatminister Seehofer zu administrieren hat: "Ich weiß nun nicht, ob Minister Seehofer erst Heimatminister ist und dann Innenminister. Aber ich erhoffe mir, dass jemand, der ein solches Ressort vertritt, den Heimatgedanken nicht nur verbal bei Sonntagsreden befördert, sondern, dass da auch ein bisschen was rüber kommt, also finanziell natürlich."

Gemeint ist die Bayerische Variante des Heimatministeriums. Dort war nämlich der Heimatminister zugleich Finanzminister. Das freilich ist in Berlin nicht der Fall. Aber ein Heimatminister mit leeren Taschen, da sind sich Bürgermeister Brohm und Heimatbundpräsident Breitenborn einig, taugt nichts, da kann er noch so viel Hischhornknöpfe am Revers tragen.

