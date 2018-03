Wie man Schlagzeilen produziert, das weiß André Poggenburg sehr genau. Mit gezielten Provokationen schaffte es Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef regelmäßig in die überregionalen Medien. Und die Folgen waren stets kalkuliert. Wenn Poggenburg redete hielt er sich streng an sein Manuskript, keine Äußerung war unbedacht, sondern immer auf ihre Wirkung hin inszeniert.

So erfolgreich dieser Politikstil ist, so gefährlich ist er aber auch. Denn wenn es nicht um Inhalte, sondern nur um Erregung geht, dann muss auf jedes mediale Strohfeuer ein weiteres folgen. Poggenburg hat sich in seinen Äußerungen immer weiter radikalisiert. Solange sich nur politische Gegner der AfD darüber aufregten, scheint das innerhalb der Partei zumindest toleriert worden zu sein. Doch mit seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Pirna ist er selbst in seiner eigenen Partei angeeckt.



Wer damit droht, Menschen mit deutschem Pass abschieben zu wollen, nur weil sie türkische Wurzeln haben, steht außerhalb demokratischer Normen. Dafür gab es vom AfD-Bundesvorstand eine Abmahnung, auch wenn Poggenburg seinen Auftritt als Satire verstanden haben wollte.