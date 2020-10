Ein weiteres Beispiel gefällig? Kein Problem. Thema: 7-Tage-Inzidenz. Ein Wert, über den seit Tagen vermutlich jeder Zweite spricht. Verständlich, entscheidet dieser Wert doch am Ende über die Einschränkungen, die auf uns alle zukommen könnten. Nur: Wer sich über den Wert in seinem Landkreis informieren will, der sollte nicht auf das Sozialministerium hoffen. Die dort veröffentlichten Daten sind so veraltet, dass sie bei vielen Menschen in Sachsen-Anhalt eher für Verwirrung sorgten – mehrere Zuschriften an MDR SACHSEN-ANHALT zeugen davon. Aktuelle Daten am Wochenende? Fehlanzeige. Tipp: Informieren Sie sich am besten beim Landkreis selbst.