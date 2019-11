Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Freitag über den Stellenabbau bei Enercon diskutiert. Die Diskussion hatte Kindergarten-Atmosphäre, meint unser Autor. (Archivfoto) Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Man stelle sich vor, ein großes Unternehmen streicht in Magdeburg 1.600 Stellen. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt sprächen darüber. Problem an dieser Vorstellung: Sie ist bittere Realität.

Seit der Windkraftanlagen-Bauer Enercon vor zwei Wochen angekündigt hat, allein in Magdeburg mehr als 1.000 Stellen zu streichen, fragen viele sich: Und nun? Der Tenor seitdem ist eindeutig, in Politik wie in Wirtschaft: Das ist ein harter Schlag. Schließlich hängen an den 1.600 Mitarbeitern oft auch Familien mit Kindern.

Schade, dass von der Ernsthaftigkeit der Situation am Freitag im Landtag nur so wenig zu spüren war.

Gegenseitige Schuldzuweisungen im Landtag

Von einem Landesparlament darf man in einer solcher Phase doch eigentlich Vorschläge erwarten, wie den betroffenen Mitarbeitern nun geholfen werden kann. Stattdessen: Kindergarten-Atmosphäre im Parlament. Wer trägt denn nun die Schuld für die Massen-Entlassungen bei Enercon? CDU und SPD als regierende Parteien? Oder doch die AfD, weil die erneuerbare Energien schon länger schlecht redet?

Man kann es in Ansätzen ja verstehen, dass Berufspolitiker den schwarzen Peter gern dem politischen Gegner zuschieben wollen. Aber, mal ehrlich: Den betroffenen Beschäftigten nützt das wenig.

Hilfe für die Beschäftigten? Die ist am Freitag kaum Thema.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, zogen es die Abgeordneten im Landtag am Freitag vor, sich lautstark gegenseitig zu beschuldigen. Und das geschlagene eineinhalb Stunden lang. Da bekommt ein AfD-Parlamentarier nach wenigen Minuten Debatte einen Ordnungsruf (für die Worte "Sie haben Sie doch nicht mehr alle"), da ruft eine Ministerin Widerworte in die Rede einer Ministerkollegin, dann geht es um Beschlüsse von Gemeinderäten, die wer auch immer verhindert hat. Doch: Konkrete Vorschläge, wie die Beschäftigten unterstützt werden könnten? Davon redete am Freitag kaum einer – das galt für alle Parteien von der Linken bis zur AfD.

Dass die von der SPD beantragte Debatte emotional werden würde, das war schon vorab zu erwarten. Es steht schließlich viel auf dem Spiel. Emotionen sind ja auch in Ordnung. Davon lebt Politik, davon lebt ein Parlament. Nur sollte trotz aller Emotionen eines nicht vergessen werden: Am Ende sollten politische Lösungen stehen, zumindest in Ansätzen. Das darf man auch in einer Debatte erwarten, in der keine Beschlüsse gefasst werden. Dass die Debatte am Freitag sich am Ende um gegenseitige Schuldzuweisungen drehte, verkennt dagegen die Not die Lage.

Die Beschäftigten von Enercon sind jedenfalls so schlau wie vor der Sitzung. Liebe Landtagsabgeordnete, eine parlamentarische Sternstunde war diese Debatte gewiss nicht.