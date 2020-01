Fünf Tage voller Hass: So darf es nicht weitergehen

All das ist innerhalb von wenigen Tagen passiert. Um genau zu sein, waren es fünf Tage. Fünf Tage voller Fremdenhass. Es spielt vor diesem Hintergrund eine untergeordnete Rolle, dass über die Hintergründe, mögliche Zusammenhänge und die Täter noch nicht allzu viel bekannt ist.

Schon jetzt nämlich lässt sich bilanzieren: So darf es nicht weitergehen. Alle Demokraten in dieser Gesellschaft dürfen das nicht länger hinnehmen. Es mag nach Phrasen-Dreschen klingen, doch die Grenze ist überschritten. Schon richtig, die Grenze wurde schon oft überschritten. Schon oft haben einige von uns gesagt, dass es so nicht weitergehen darf. Viel zu oft hält das allerdings nicht allzu lange an, dafür sind wir als Gesellschaft zu bequem. Damit muss Schluss sein.

Schweigende Mehrheit muss jetzt laut werden

Der Anschlag in Halle liegt erst Monate zurück. (Achivbild) Bildrechte: dpa Wir müssen nun laut sein. Und "wir" schließt alle Demokraten ein. Gemeinsam müssen wir zeigen, dass es uns nicht egal ist, wenn Grenzen überschritten werden. Wir müssen uns einmischen in Diskussionen – am Stammtisch wie in den sozialen Netzwerken.



Wir dürfen den Rassisten und den Geschichtsvergessenen nicht länger den Eindruck lassen, dass ihr Tun auch nur ansatzweise mehrheitsfähig wäre. Daran müssen wir wieder und wieder erinnern – auch, wenn seit dem antisemitischen Anschlag von Halle erst wenige Monate vergangen sind.

Zivilcourage zeigen

Wir sollten auf die Straße gehen. Wir sollten klar machen – laut und in aller Deutlichkeit – dass wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der Politiker bedroht werden und in der Nazi-Bier verkauft wird. Wir alle sollten öffentlich sagen, dass das abartig ist. Was wir nicht brauchen, ist linker Krawall wie am Wochenende in Leipzig.