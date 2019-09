Das kennen Zuschauer aus Katastrophenfilmen. Wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät, versucht der Pilot, so schnell wie möglich in ruhigere Zonen zu kommen. CDU-Parteichef Holger Stahlknecht, der sich selbst gern als Pilot seiner Partei beschreibt, macht jetzt aber genau das Gegenteil. Er schaltet den Autopilot aus und zieht voll rein, in die Gewitterfront. Warum dieses riskante Manöver?

Unzufriedenheit in der CDU

In der CDU in Sachsen-Anhalt brodelt und zischt es. Viele Mitglieder sind mit seinem aktuellen Kurs nicht zufrieden und kritisieren, die CDU habe ihren konservativen Kompass über Bord geworfen. Überraschend hat Stahlknecht deshalb jetzt angekündigt, auf einem Landesparteitag Anfang Dezember den Richtungsstreit in seiner Partei öffentlich mit allen Kreisverbänden zu diskutieren. Um dann gemeinsam neue Positionen zu beschließen.

Bisher hat der CDU-Landesvorsitzende im Stile eines Flugkapitäns, mit sonorer Stimme, die obligatorische Pfeife in der Hand, immer den Eindruck vermittelt, man habe alles im Griff. Die Richtung stimme. Der Lärm aus der Kabine würde nur von notorischen Querulanten auf den hinteren Plätzen verursacht. Doch der öffentliche CDU-Streit wird lauter und droht der Partei aktuell zu schaden. Und damit auch ihm, Stahlknecht, in seiner Rolle als designierter Spitzenkandidat seiner Partei für das Amt des Ministerpräsidenten nach der Landtagswahl 2021.

Zurück zu konservativen Werten

Die Koalition mit SPD und Grünen hat di CDU in eine strategische Falle gebracht. (Symboldbild) Bildrechte: dpa Bevor das weiter eskaliert oder die Partei sogar spaltet, reagiert er mit einem gewagten Manöver: Er ruft auf zur (Rück-)Besinnung auf konservative Werte. Der Parteichef der Christdemokraten will das "Profil der Partei" schärfen. Und sucht damit einen Ausweg aus der strategischen Falle, in die ihn und seine Partei die aktuelle Kenia-Koalition gebracht hat. Die wurde als politisches Bündnis gegen die AfD nach den letzten Landtagswahlen geschmiedet.



Überzeugend hat er mehrmals der Forderung von SPD und Grünen entsprochen und erklärt, ein Bündnis mit der AfD sei mit ihm nicht zu machen. Auch nicht nach der Wahl. Doch es reicht der Partei offensichtlich nicht mehr, nur zu sagen, was man nicht will. Stahlknecht hat das erkannt und positioniert die CDU neu: "Konservativer und lauter." Der CDU-Flieger dürfe "links" und "rechts" Positionslichter setzen und damit kräftig blinken. Auch mit Blick auf den Islam. Auch mit Blick auf die AfD.

CDU lotet eigene Ziele aus

Dieses Manöver ist noch lange kein "Rechtsruck", wie ihm Kritiker vorwerfen. Die CDU holt nach, was bei der SPD, den Grünen und der Linkspartei längst im Gange ist. Die Selbstvergewisserung über die eigenen Ziele. Deshalb ist der angekündigte Parteitag eine Chance, die zum Teil erstarrte Debatte über die eigenen Grundsätze neu zu entfachen.

Wenn das klappt, wäre es ein gutes Zeichen für die Basis, die sich ernstgenommen fühlen darf. Und für das Land, weil es beweist, dass die Demokratie funktioniert und die Parteien sich mit eigenen Angeboten um die Wähler bemühen, ohne den Grundkonsens der Demokraten aus den Augen zu verlieren. Wie konservativ die CDU am Ende wirklich wird, bestimmen dann alle Parteimitglieder. Nicht nur besonders laute Interessenkreise.

AfD sieht geschwächte CDU höchstens als "Co-Pilot"

In der CDU wird auch über die Position zur AfD diskutiert. Bildrechte: imago/Torsten Becker Stahlknecht geht auf die Kritiker jetzt zu. Auch, um ihnen klarzumachen, dass die CDU, die sich jetzt über vier Legislaturperioden ans Regieren und die damit verbundene Macht gewöhnt hat, keine Gnade vom politischen Mitbewerber am rechten Rand erwarten darf. AfD-Landeschef Reichardt hat am Wochenende klar gemacht, in welcher Rolle er die eine weiter geschwächte und nach rechts geöffnete CDU bestenfalls sieht. Als Co-Piloten oder gar nur als Zuschauer am Rande des Flugfeldes: "Sachsen-Anhalt wird blau" – so seine markige Kampfansage beim Landesparteitag.



Diese warnende Botschaft funkt Stahlknecht jetzt auch an seine manchmal zu wild nach rechts flackernden Crewmitglieder. Den Landesvorstand hat Stahlknecht dabei geschlossen hinter sich. Den heimlichen Star der Rechtskonservativen, Friedrich Merz, holt er sich zusätzlich als Unterstützung von außen zum Parteitag im Dezember dazu.

Bruchlandung vor Landtagswahl vermeiden

Ein Dilemma wird aber bleiben – und deshalb ist Stahlknechts Kurswechsel auch riskant. Er ist nicht nur Chefpilot der CDU, sondern als Innenminister hochrangiges Regierungsmitglied in der fragilen Kenia-Koalition. In beiden Rollen muss er eine Bruchlandung bis zur nächsten Landtagswahl mit allen Mitteln vermeiden.