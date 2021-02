Die Argumentation ist in allen Fällen dieselbe: Der Impfstoff wäre doch sonst verfallen. Wollt ihr das wirklich? Nein. Natürlich will das niemand. Aber es sollte doch bitteschön möglich sein, das Vakzin vor allem denen zu verabreichen, die wegen ihres Alters, möglicher Vorerkrankungen oder einem Job in Pflege und Medizin besonders gefährdet sind. Oder vielleicht noch besser. Wenn sowieso klar ist, dass abends Impfstoff übrig bleibt: Warum informiert man Personen aus der Risikogruppe nicht am Tag zuvor, dass sie womöglich spontan zur Impfung kommen können?

Man sollte sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen: Die Stadt Magdeburg verkündet dieser Tage per Pressemitteilung, dass dort bislang weder der Oberbürgermeister noch irgendein Beigeordneter oder eine Stadträtin geimpft wurde. Die Stadt teilt also mit, sich an die Regeln gehalten zu haben – so weit ist es schon gekommen.

Die Wirkung von Wiegands Äußerungen ist verheerend

Anders als der hallesche OB haben die Landräte Dannenberg und Handschak öffentlich eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben. Bernd Wiegand dagegen hat zwar Fehler in der Kommunikation eingeräumt, beharrt sonst aber auf seinem Standpunkt. Zudem verweist er auf seine Bedeutung als Chef des Katastrophenschutzstabes der Stadt. Das mag ein berechtigter Grund sein, macht die Wirkung nach außen aber nur schlimmer: Stellt euch alle mal nicht so an. Ich bin wichtig, also kann ich auch außer der Reihe geimpft werden, wenn Impfstoff übrig ist. Abgesehen davon, dass bei dieser Argumentation auch eine ganze Reihe anderer Personengruppen ein Anrecht auf vorzeitige Impfung hätte, zeugt sie von fehlendem Instinkt. Dem Stadtoberhaupt scheint noch immer nicht klar, welche Wirkung seine Äußerungen haben. Sie schüren Unverständnis und Verdrossenheit in Politik.

Beides kommt zur Unzeit. Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder, um über das weitere Verfahren in der Pandemie zu beraten. Dass der Shutdown bis Ende Februar verlängert werden soll, wird mit jeder Stunde wahrscheinlicher. Das der Bevölkerung zu erklären, wird ohnehin schwierig genug für die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder: Schließlich gehen die Zahlen seit Tagen zurück, bundesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz seit Monaten das erste Mal unter 75. In dieser Situation Verschärfungen zu verlängern, bedarf einer guten Argumentation – und eines Vertrauensvorschusses. Mit der vorzeitigen eigenen Impfung und ganz besonders mit dem anschließenden Umgang damit hat so mancher dem Vertrauen in Politik massiv geschadet – keine guten Voraussetzungen für das Superwahljahr 2021.