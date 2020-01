Zacharias vermutet einen Zusammenhang zu ihren Statements mit Blick auf die rassistische Karnevalsrede in Süplingen voriges Wochenende . Die Politikerin hatte bei Twitter daraufhin betont, Rassismus sei keine Meinung – "sondern ein Verbrechen!" Der Deutschen Presse-Agentur sagte Zacharias am Mittwoch, sie habe sich aufgrund der steigenden Drohungen gegen Politiker dazu entschieden, die Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu tragen.

Zacharias bewirbt sich am kommenden Wochenende um den Posten als stellvertretende Landesvorsitzende der Sachsen-Anhalt-SPD. Sie war kürzlich äußerst knapp im Rennen um das Amt der SPD-Parteivorsitzenden gescheitert. Am Ende hatten der gelernten Köchin nur sechs Stimmen gegen Konkurrentin Juliane Kleemann gefehlt. Zacharias ist SPD-Stadträtin in Haldensleben.



Erst vergangene Woche hatten Einschusslöcher im Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby aus Halle für Aufsehen gesorgt. Sie waren am Mittwochmorgen am Büro in der Kleinen Ulrichstraße entdeckt worden. Diaby hatte daraufhin parteiübergreifend Unterstützung zugesagt bekommen. Der im Senegal geborene Diaby ist der erste gebürtige Schwarzafrikaner im Deutschen Bundestag. Er war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Attacken.