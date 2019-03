Für die Kommunal- und Europawahlen Ende Mai werden in Sachsen-Anhalt Tausende Wahlhelfer gesucht. Das Problem: Es fehlt am Nachwuchs. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Kommunen ergeben. In Magdeburg etwa ist das mit dem Wahlhelfer-Nachwuchs so eine Sache, sagte der Leiter des Wahlamts, Tim Hoppe. Die Stadt könne zwar auf einen festen Stamm an Helfern zurückgreifen, die aber nun einmal nicht ewig zur Verfügung stünden. Junge Leute für das Ehrenamt zu gewinnen sei schwierig.

Nach den Worten des Wahlamtsleiters werden allein in Magdeburg 1.650 Freiwillige benötigt. Etwa 100 fehlen noch. Geworben wird in Zeitungen oder in Anzeigen in Straßenbahn und Bus. Drei Viertel aller Wahlhelfer sind in der Landeshauptstadt Bürger. "Den Rest füllen wir mit Mitarbeitern der Stadt auf", so Hoppe.