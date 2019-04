Die Linke Sachsen-Anhalt

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist in den vergangenen Jahren auf stetig wachsende Kritik gestoßen. Von vielen Bürgerinnen und Bürgern wird die gegenwärtige Beitragsfinanzierung von Straßenausbaumaßnahmen als ungerecht empfunden.



a. Straßenausbaubeiträge sind ungerecht, weil sie damit begründet werden, dass den anliegenden Grundstückseigentümern ein Vorteil entstünde und der Wert des Grundstücks gesteigert werde. Dies berücksichtigt jedoch nicht, dass bessere Straßen meist auch mehr Verkehr anziehen und dadurch Belastungen zuungunsten des Grundstückes entstehen. Vorteil und Nachteile werden nicht gegeneinander abgewogen, geschweige denn Nachteile materialisiert.



b. Durch den notwendigen Straßenausbau wird deutlich, dass sich der Zustand der Straße durch mangelhafte oder nicht erfolgte Instandhaltung so verschlechtert hat, dass diese umfassenden Maßnahmen erforderlich werden. Dies bedeutet jedoch zugleich für die anliegenden Grundstücke eine Wertminderung. Deshalb wird mit dem Straßenausbau doch nur ein Zustand wieder hergestellt und damit auch der Wert des Grundstückes in seinen Ausgangszustand versetzt. Damit wird aus unserer Sicht der sogenannte "Vorteil" infrage gestellt.



c. Bessere Straßen, Rad- und Fußwege kommen der Allgemeinheit zugute und nicht nur den Anliegern. Deshalb sind diese Maßnahmen von der Allgemeinheit, z. B. aus Steuermitteln, zu tragen.



d. Die Höhe der Beiträge sowie der mitunter sehr große zeitliche Abstand zwischen Ende einer Baumaßnahme und dem Erhalt einer Rechnung (Beitragsbescheid) – teilweise sind die Straßen bereits wieder beschädigt – sorgen für immense Akzeptanzprobleme.



e. Die Erhebung der Beiträge führt somit zu zahlreichen Konflikten in den Kommunen bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen.



f. Die bereits im Kommunalabgabengesetz vorgesehenen wiederkehrenden Beiträge oder auch die möglichen Billigkeitsmaßnahmen haben nicht zur erhofften Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung geführt.



g. Nachfragen bei Kommunen ergaben, dass ein erheblicher Teil der eingenommenen Beiträge den Aufwand der Verwaltung dafür decken miss, in einigen Kommunen sollen das bis zu 30 Prozent der eingenommenen Straßenausbaubeiträge sein. Das stellt den Sinn solcher Beiträge erheblich in Zweifel.



Die Position der Linken ist eindeutig: Wir fordern die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und haben dazu im November 2018 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser besagt, dass die Straßenausbaubeiträge zum 1.1.2019 rückwirkend abzuschaffen und die den Städten und Gemeinden entgehenden Einnahmen durch zusätzliche Zuweisungen und Erstattungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) mit allgemeinen Steuermitteln ausgleichen. Bildrechte: DIE LINKE Sachsen-Anhalt