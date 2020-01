Wir suchen Ihre Erfahrungen! Patient Krankenhaus: Sorgen um medizinische Versorgung auf dem Land

Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt stecken in einer schwierigen Lage. Vielen fehlt das Geld für Investitionen, anderen fehlen die Patienten. Die Folge sind insolvente Kliniken und Krankenhäuser, die geschlossen werden. Was bedeutet das für Patienten? MDR SACHSEN-ANHALT will das mit Ihrer Hilfe beantworten.