Kriminalitätsstatistik Weniger Einbrüche, mehr Drogenkriminalität in Sachsen-Anhalt

Die Polizei hat in Sachsen-Anhalt erneut weniger Straftaten registriert, doch nicht in allen Bereichen geht die Kriminalität zurück. Insgesamt wurden 2019 Jahr 173.346 Taten erfasst, wie Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag in Magdeburg sagte. Das waren knapp 2.300 weniger als 2018 und der niedrigste Stand der vergangenen zehn Jahre. Rechnerisch wurden 475 Taten pro Tag angezeigt. Im Vorjahr waren es noch 484 pro Tag. Etwas mehr als jeder zweite Fall konnte aufgeklärt werden (55 Prozent).

Erstmals Straftaten mit Messern ausgewertet

Stahlknecht stellte die aktuelle Kriminalitätsstatistik gemeinsam mit dem Landespolizeidirektor Karl-Albrecht Grewe vor. Während es bei Einbrüchen, Fahrraddiebstählen und schwerer Körperverletzung zum Teil deutlich weniger Fälle gab, wurden bei Internetdelikten, einfacher Körperverletzung und Drogenkriminalität steigende Zahlen gemeldet.



Erstmals überhaupt wertete die Polizei in Sachsen-Anhalt aus, wie viele Straftaten mit einem Messer begangen wurden. Es seien 873 Fälle registriert worden, sagte Stahlknecht. Davon ereigneten sich mehr als 40 Prozent im öffentlichen Raum. Die Polizei konnte mehr als 750 Verdächtige ermitteln. Anders als bei anderen Kriminalitätsbereichen gebe es bei den Straftaten mit Messereinsatz einen überdurchschnittlichen Anteil nichtdeutscher Verdächtiger. Er habe etwa bei einem Drittel aller ermittelten Verdächtigen gelegen.

Stahlknecht kündigt Waffenverbotszonen an

Stahlknecht kündigte an, dass im Kampf gegen Straßenkriminalität zeitnah die ersten Waffenverbotszonen eingerichtet werden sollen. Derzeit werde eine entsprechende Verordnung vorbereitet. Danach sollten die Zonen so schnell wie möglich eingerichtet werden, sagte Stahlknecht und sprach von einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Infrage kämen nur Plätze, an denen die Polizei ein erhöhtes Aufkommen an Straftaten nachweisen könne. Als Beispiel nannte er den Magdeburger Hasselbachplatz oder den Riebeckplatz in Halle. Bei den regionalen Polizeiinspektionen laufe eine entsprechende Prüfung.

Erstmals wurden in der Statsitik Messerangriffe erfasst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Einrichtung einer Waffenverbotszone soll es erleichtern, Waffen wie Messer sicherzustellen. So könnten den Menschen bei Kontrollen auch Messer abgenommen werden, die normalerweise nicht unter das Waffengesetz fallen, sagte Landespolizeidirektor Grewe. Entscheidend sei der "nicht bestimmungsgemäße Gebrauch". Wer also im Außenbereich eines Restaurants isst, darf das auch in einer Waffenverbotszone mit Messer und Gabel tun. Wer ohne erkennbaren Grund ein Messer dabei hat, kann entwaffnet werden.

Weniger Einbrüche in Wohnungen

Mehr als jede dritte Tat in Sachsen-Anhalt ist ein Einbruch oder ein Diebstahl. Damit haben diese Delikte den größten Anteil am Kriminalitätsgeschehen im Land. Seit 2015 gehe die Zahl der gemeldeten Taten in diesem Bereich zurück, sagte Grewe. Zuletzt wurden gut 62.700 Einbrüche und Diebstähle angezeigt. Das waren fast 5.500 beziehungsweise fast acht Prozent weniger als noch 2018. Noch deutlicher war der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen. Ihre Zahl sank binnen eines Jahres um 15,5 Prozent auf 2.383. Dabei blieb fast die Hälfte der Fälle im Versuchsstadium stecken.

Deutlicher Zuwachs bei Internet-und Drogendelikten