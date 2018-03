Neue Zahlen zu Kriminalität So wenig Straftaten wie seit Jahren nicht

Die Zahl der gemeldeten Straftaten in Sachsen-Anhalt ist 2017 auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken. Das hat das Innenministerium in Magdeburg mitgeteilt. Demnach ist die Zahl der erfassten Straftaten in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr auf 186.550 zurückgegangen. Das bedeute den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre, hieß es aus dem Innenministerium. Minimal gestiegen sei auch die Quote der aufgeklärten Fälle: um 0,3 Prozent auf 55,7 Prozent.