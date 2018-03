Im Jahr 2017 hat es in Sachsen-Anhalt mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegeben. Laut Innenministerium stieg die Zahl der Fälle auf 1.640. Im Jahr zuvor waren 1.480 Straftaten erfasst worden. Die Zahlen seien aber nur bedingt miteinander vergleichbar, so das Innenministerium.

Der neu eingeführte Erfassungsgrund "sexuelle Belästigung" hieß früher "Beleidigung auf sexueller Grundlage" und fiel nicht unter das Sexualstrafrecht. So heißt es in dem neuen Paragrafen 184i des Strafgesetzbuches : "Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft". Begrapschen, ungewünschte Umarmungen oder Berührungen können nun unter bestimmten Voraussetzungen als sexuelle Belästigung strafrechtlich relevant werden.

Auf den neu geschaffenen Paragrafen "Sexuelle Belästigung", § 184i des Strafgesetzbuches , entfielen 221 Straftaten. Auch der Paragraf " Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung ", 177 Stgb, war im November 2016 reformiert worden. So sind nun auch solche Fälle strafbar, in denen eine Person sich erkennbar gegen eine sexuelle Handlung ausspricht. Dementsprechend zählen nun neben der Vergewaltigung und der Nötigung mehr Fälle unter diesen Paragrafen.

Insgesamt wurden demnach für das Jahr 2017 insgesamt 302 Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und Übegriffe, 466 Fälle von Kindesmissbrauch und 872 sonstige Straftaten in Sachsen-Anhalt erfasst. Das Innenministerium teilte mit, betrachte man jedoch nur die Anzahl der Vergewaltigungen, so sei ein erheblicher Rückgang von 255 Fällen im Jahr 2016 auf 169 Fälle im Jahr 2017 erkennbar.

Innenminister Stahlknecht sagte, die Anzahl der Vergewaltigungen bei Zuwanderern sei zurückgegangen. Er betonte: "Jede Vergewaltigung ist eine zu viel, aber wir haben einen Rückgang. Während die Taten, die früher Beleidigungen waren, also das Anfassen und unsittliche Berühren an Stellen am Körper, zugenommen haben."



Er fordere eine Null-Toleranz-Strategie. "Ich habe trotz aller Unabhängigkeit die Erwartungshaltung an die Gerichte, empfindliche Strafen auszusprechen, weil sich dort herumsprechen muss, dass sich das bei uns nicht gehört. Und dass unsere Frauen kein Freiwild sind."