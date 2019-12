Wie künftig mit Aussteigern aus der rechten Szene umgehen?



Selbstverständlich, wenn es wirklich Aussteiger sind, sie das glaubhaft versichern, und sie eine neue politische Heimat suchen, ist die CDU für solche Leute offen. Wir bräuchten doch keine Aussteigerprogramme, wenn wir die Leute nicht aufnehmen.



War es in Ordnung Robert Möritz aufzunehmen oder teilen Sie die Kritik der Bundes-CDU?



Natürlich ist es richtig, wenn er mit seiner Vergangenheit als Neonazi gebrochen hat, ihn in die CDU aufzunehmen. Was würden wir für ein Signal senden, wenn wir sagen, euch wollen wir nicht. Da würde ein Ausstieg aus extremen Szenen doch gar kein Sinn machen und wir würden die Leute nie für die demokratische Mitte zurückgewinnen.



Erwarten Sie eine Entschuldigung von Grünen und SPD?



Ja, wer die CDU mit Hakenkreuzen in Verbindung bringt, da ist eine rote Linie überschritten. Die Leute, die das gemacht haben, müssen sich auch fragen lassen, warum sie gleich an die Öffentlichkeit gegangen sind, mit welchem Ziel. Ich erwarte eine klare Entschuldigung. Das ist kein Umgang, der gehört sich nicht in einer Koalition.



Sollte die Kenia-Koalition beendet werden?



Wenn gegen den Koalitionsvertrag verstoßen wird oder provoziert wird, wie es gerade passiert, dann wird es schwierig. Bleibt es weiter bei Provokationen, ist es für viele in der Partei unerträglich, dann müsste man die Situation neu bewerten.