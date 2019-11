Nach Meinung vieler Beobachter schwer angeschlagen: Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht (CDU) Bildrechte: dpa

Nach der geplatzten Ernennung von Rainer Wendt zum Innen-Staatssekretär in Sachsen-Anhalt trifft sich der CDU-Landesvorstand diesen Freitag zu einer Sondersitzung. Das hat Generalsekretär Sven Schulze MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag bestätigt. Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht soll demnach erläutern, was in den vergangenen Tagen im Fall Wendt passiert ist. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die Sondersitzung des Vorstands berichtet. Der Zeitung zufolge haben auch zahlreiche Parteimitglieder Fragen an den Landesvorstand.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll am Freitag auch die Landtagsfraktion über das Zustandekommen der Situation informiert werden. Auch sie war nicht eingeweiht gewesen, als Regierungschef Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) die Personalie Wendt vorigen Freitag verkündet hatten.

Haseloff verweigert Aussage zur Causa Wendt

Verweigerte vor Journalisten eine Aussage zum Fall Wendt: Ministerpräsident Reiner Haseloff (Archivfoto) Bildrechte: dpa Antworten aus der ersten Reihe gab es unterdessen auch am Dienstag nicht. Ministerpräsident Haseloff etwa verweigerte bei einem Gespräch mit Journalisten am Vormittag eine Aussage zum Fall Wendt. Auch bei einer Landespressekonferenz am Nachmittag – die Regierung hatte da unter anderem über ein Konzept zur Schulsozialarbeit informiert – äußerte sich Haseloff nicht zu der Angelegenheit. Regierungssprecher Matthias Schuppe sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, er äußere sich ebenfalls nicht dazu.

Die Staatskanzlei ist damit nicht befasst und ich kann mich jetzt nochmal wiederholen. Wir geben dazu keine Stellungnahme. Ich kann es jetzt noch einmal sagen, zum vielleicht fünften Mal: Ich werde dazu keine Stellung abgeben. Die Staatskanzlei wird auch dazu keine Stellung abgeben. Matthias Schuppe Regierungssprecher von Sachsen-Anhalt