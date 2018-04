Die AfD Sachsen-Anhalt muss nach einer Aktion vor Schulen in Halle-Neustadt Kritik einstecken. Die Partei hatte dort am Dienstag Fragebögen zu den Themen Gewalt und Vergewaltigung verteilt – unter anderem auch der Grundschule Kastanienallee.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) geht das zu weit. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle junge Leute ermutigen, sich politisch reflektiert einzubringen. Parteipolitik gehöre aber nicht an die Schule. Er finde es ziemlich daneben, Drittklässler plump zu agitieren.

Die AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und Jan Wenzel-Schmidt – Landesvorsitzender der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) – hatten Broschüren inklusive der Fragebögen vor den Schulen in Halle verteilt. In diesen sollten die Schüler angeben, ob und unter welchen Umständen sie schon einmal gewaltsam attackiert wurden. Dabei wird auch explizit nach der Herkunft der Täter gefragt.

Auch Schulleiterin Doris Forstner ärgerte sich über die Aktion. Denn: Keiner von der Partei hatte sich mit ihr im Vorfeld über Probleme an der Schule unterhalten. Einseitige Gewalt von Migranten gehöre nämlich nicht dazu.

In der mit ausgehändigten Broschüre der AfD war zudem die Rede davon, dass Ausländer auf Schulhöfen ihre Mitschüler beleidigen, erpressen und verprügeln würden. Bildungsminister Tullner verwies in dem Zusammenhang auf Statistiken, wonach die Zahlen der Gewaltdelikte an Schulen zurückgehen.