Kritik der Gewerkschaften Stopp des Rundfunkbeitrages: "Zu Lasten Tausender Journalistinnen und Journalisten"

Der Deutsche Journalisten-Verband, DJV, und die Vereinten Dienstleistungsgewerkschaften, Verdi, kritisieren die Entscheidung der Regierung in Sachsen-Anhalt scharf, der Erhöhung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent nicht zuzustimmen.

Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall sagte: "Der Ministerpräsident und die ihn stützende Koalition in Magdeburg mogeln sich aus der medienpolitischen Verantwortung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Das sei ein politischer Offenbarungseid zu Lasten "Tausender Journalistinnen und Journalisten in den Sendern". Die Aussetzung der Entscheidung für die Beitragserhöhung im Dezember bedeute eine Ablehnung. "Wenn nicht alle Landtage bis zum Jahresende zugestimmt haben, beginnt das Verfahren von neuem. Das ist einfach nur irre", so Überall.