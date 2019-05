Wenn man verhindern will, dass bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland die AfD stärkste Partei wird, dann kann man das erklären. Das ist eine politische Entscheidung.

Was komplett fehlt sind zwei Dinge: Bildungsinfrastruktur in den Revieren, die wir dringend brauchen, um den jungen Menschen langfristig eine gute Grundlage für ein Leben außerhalb der Kohle geben zu können - und ein Regionalfonds, den wir selbst vor Ort einsetzen könnten.

Konkret fehlten im Eckpunkte-Beschluss der Regierung zum Beispiel die vom Kreis gemachten Vorschläge zum Ausbau je eines Bildungscampus' in Zeitz, Weißenfels und Naumburg. Ähnlich sei es bei verschiedenen Bauprojekten. "Das bezieht sich auf konkrete Straßenbauvorhaben im Revier, zum Beispiel die Ortsumfahrungen Starsiedel und Naundorf, die Bundesstraße 2 zwischen Zeitz und Leipzig oder die Anbindung der Stadt Zeitz an die Autobahnen 38 und 4", so Ulrich. Andere, in der Vorhabenliste aufgeführte Ortsumgehungen wie für Bad Kösen wiederum hätten mit dem Revier gar nichts zu tun.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch den Weg für den Kohleausstieg und den Strukturwandel in den Braunkohleregionen bis spätestens 2038 freigemacht. Demnach sollen 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel in die betroffenen Regionen fließen. Sachsen-Anhalt soll 12 Prozent – also knapp 5 Milliarden Euro – erhalten. Die Eckpunkte werden in einem Gesetz münden, kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an.