Experten: Zuwanderung gegen Überalterung Bildrechte: dpa

In der noch unveröffentlichten Studie, die beim Leibnitz-Institut für Länderkunde in Auftrag gegeben wurde, fordern Experten mehr Einwanderung für Sachsen-Anhalt, um eine Vergreisung zu stoppen. Für eine stabile Bevölkerungsentwicklung müsse das überalterte Land stärker auf Zuwanderung setzen, heißt in dem Papier. Gleichzeitig warnen die Autoren der Studie vor einem bundespolitischen Bedeutungsverlust und einer erheblichen Gefährdung der Wirtschaft im Land.



Besonders kritisch hoben die Forscher hervor, dass sich neben den vergleichsweise niedrigen Löhnen vor allem die Ablehnung von Zuwanderern bis hin zur Fremdenfeindlichkeit negativ auf die Zuwanderung in Sachsen-Anhalt auswirke.