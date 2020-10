Holger Stahlknecht war vergangenen Freitag zu Gast in Dessau-Roßlau. Dort traf sich der Innenminister mit Beamten der Polizeiinspektion. Es war ein sogenannter Arbeitsbesuch, Thema unter anderem die hohe Arbeitsbelastung vieler Polizeibeamter. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt. Doch wie in solchen Fällen üblich, gab es dennoch ein Statement für die Presse. Stahlknecht sagte da laut Mitteldeutscher Zeitung, das Polizeirevier in Dessau leiste seit dem Attentat von Halle voriges Jahr im Oktober monatlich 1.500 Arbeitsstunden zusätzlich, um jüdische Einrichtungen in Dessau abzusichern. Daran, so Stahlknecht, solle auch nicht gerüttelt werden. Nur: Die besagten 1.500 Stunden, die fehlten an anderer Stelle. Es könne daher sein, so wird der Minister in der MZ weiter zitiert, dass die Polizei nicht bei jeder Anforderung pünktlich zur Stelle sei.