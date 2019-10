In Naumburg befindet sich einer der beiden Standorte des Burgenland-Klinikums. (Archivbild)

In Naumburg befindet sich einer der beiden Standorte des Burgenland-Klinikums. (Archivbild) Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Nach Klinik-Insolvenz im Burgenlandkreis Land prüft Hilfen für kommunale Krankenhäuser

Weil zuletzt mehrere Kliniken in Sachsen-Anhalts in finanzielle Schieflage geraten sind, prüft die Landesregierung Hilfen für kommunale Krankenhäuser. So soll die Krankenhausversorgung auch auf dem Land gesichert werden.