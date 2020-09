Bleibt Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt: Martin Reichardt (Archivfoto)

Bleibt Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt: Martin Reichardt (Archivfoto)

Bleibt Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt: Martin Reichardt (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Martin Reichardt bleibt Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Der 51 Jahre alte Bundestagsabgeordnete kam bei einem Mitgliederparteitag am Sonntag in Dessau auf knapp 91 Prozent Stimmen. Reichardt ist demnach für zwei weitere Jahre als Landeschef der AfD wiedergewählt. Die Wiederwahl des Landeschefs hatte im Vorfeld des Parteitags als wahrscheinlich gegolten. Hitzige Debatten und Kampfabstimmungen waren eher für die noch ausstehende Wahl anderer Vorstandsposten erwartet worden – wie den des stellvertretenden Landesvorsitzenden.