Landesparteitag der Grünen Sachsen-Anhalt Kritik an den Rundfunkanstalten – aber kein Nein zur Beitragserhöhung

Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben auf einem digitalen Parteitag unter anderem über den Koalitionsstreit zum Rundfunkbeitrag beraten. Die geplante Erhöhung der Rundfunkbeiträge von 86 Cent nach elf Jahren sei nichts anderes als ein Inflationsausgleich. Das sagte die Landtags-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann auf dem digitalen Landesparteitag der Grünen am Freitagabend. Für die Grünen sei das Beitragsstabilität, sonst hätte man eine konkrete Summe in den Koalitionsvertrag geschrieben.

Sie sagte in ihrer Rede: "Staatsverträge sind in der Regel für die Parlamente Formsache. Staatsverträge werden von den Ministerpräsidenten verhandelt, den Parlamenten zugeleitet, nachdem die Ministerpräsidenten unterschrieben haben, und dann per Abstimmung von den Parlamenten ratifiziert. So sollte es auch bei diesem Staatsvertrag sein. Ministerpräsident Haseloff hat verhandelt und unterschrieben, im Wissen um die inhaltlichen Differenzen in seiner Koalition. Er hat keinen ernsthaften Versuch unternommen, diese Differenzen aufzulösen. Und deswegen sind wir jetzt in diesem Schlamassel."