Sachsen-Anhalts Rechnungshof wirft der Landesregierung vor, zu wenig zu sparen. Das geht aus dem zweiten Teil des Jahresberichts 2017 hervor, den die Behörde am Freitag vorgestellt hat.

Darin wird der schwarz-rot-grünen Landesregierung zwar bescheinigt, die Jahre 2016 und 2017 mit einer schwarzen Null abgeschlossen zu haben. Allerdings habe das Land nur 100 Millionen Euro an Altschulden getilgt. Ferner seien 80 Prozent davon auf eine jährliche Konsolidierungshilfe des Bundes zurückzuführen. Gehe der Schuldenabbau in dem Tempo weiter, dauere es noch 200 Jahre. Außerdem habe die Regierung in den vergangenen zwei Jahren vor allem von der konjunkturellen Großwetterlage profitiert. Demnach sei der Erfolg kaum auf landespolitische Anstrengungen zurückzuführen.

Der Rechnungshof verweist in seinem Bericht auch auf die finanziellen Belastungen der Zukunft. So laufe der Solidarpakt II aus, außerdem trete 2020 die Schuldenbremse des Bundes in Kraft. Darüberhinaus stiegen die Pensionslasten des Landes. Die Prüfer im Rechnungshof zeigen sich zugleich überzeugt davon, dass sich auch ein dauerhafter Investitionsstau rächen werde.

Prüfer: Viele Brücken in schlechtem Zustand

Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofs, sieht das Land noch viel stärker in der Pflicht. Bildrechte: Frank Düsekow/LRH In dem Zusammenhang kommt der Rechnungshof auf den Zustand von Brücken zu sprechen. Das Urteil der Rechnungsprüfer: Mehr als die Hälfte aller von der Behörde überprüften Bauwerke müsste kurzfristig oder umgehend instand gesetzt oder erneuert werden. 63 Prozent seien sogar in einem schlechteren Zustand als bei der letzten Überprüfung vor zehn Jahren. Und das, obwohl gut ein Drittel (36 Prozent) der damals betrachteten Brücken mittlerweile vollständig erneuert worden sei.

Konkret nennt der Rechnungshof unter anderen die Grabenbrücke im Möckerner Ortsteil Göbel (Jerichower Land), die Mühlengrabenbrücke in Zeitz (Burgenlandkreis) und die Strengbachbrücke in Zörbig (Anhalt-Bitterfeld). Dort gebe es zum Beispiel Unterspülungen und Korrosionsschäden sowie Risse in der Fahrbahn und am Baukörper.

Des weiteren fordert der Rechnungshof mehr Transparenz bei der Bauunterhaltung von Kreisstraßen und bei der finanziellen Unterstützung der Suchtberatungsstellen. In den Bereichen seien die Leistungen und Geldflüsse zum Teil nicht ordentlich dokumentiert.

