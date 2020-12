Forstschäden in Millionenhöhe Landesrechnungshof bemängelt: Zu wenige Rehe, Hirsche und Wildschweine erlegt

Wenn der Landesrechnungshof die Presse einlädt, bedeutet das für Ministerien für gewöhnlich nichts Gutes: Denn die Rechnungsprüfer schauen sich Jahr für Jahr an, ob Ministerien und Behörden in Sachsen-Anhalt ordentlich gewirtschaftet haben. Auch in diesem Jahr war das nicht immer der Fall. So kritisiert der Rechnungshof unter anderem, dass in Sachsen-Anhalt zu wenig gegen den (zu) hohen Bestand von Rehen, Hirschen und Wildschweinen getan wird.