Facebook steht wegen seiner Datenschutz-Richtlinien in der Kritik – in Folge haben bereits einige Politiker ihren Account gelöscht.

Facebook steht wegen seiner Datenschutz-Richtlinien in der Kritik – in Folge haben bereits einige Politiker ihren Account gelöscht.

Facebook steht wegen seiner Datenschutz-Richtlinien in der Kritik – in Folge haben bereits einige Politiker ihren Account gelöscht. Bildrechte: dpa

Die Staatskanzlei in Magdeburg schaltet ihre Facebook-Fanpage nach rund drei Jahren wieder ab. Sie teilte am Donnerstag mit, der Ausstieg solle zeitnah erfolgen. Als Grund verwies die Staatskanzlei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Danach können Betreiber solcher Seiten für den Datenschutz haftbar gemacht werden. Facebook selbst biete keinen hinreichenden Datenschutz.



Staatskanzlei-Chef Rainer Robra (CDU) sagte, dies lasse ein Weiterbetreiben der Seite nicht zu. Auch auf Anraten des Datenschutzbeauftragten des Landes werde deshalb die Facebook-Seite stillgelegt. Allerdings sei das Land weiterhin in anderen sozialen Medien aktiv und werde auch die Facebook-Seite reaktivieren, sobald Facebook einen rechtskonformen Betrieb gewährleiste.