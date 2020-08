Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will in der Corona-Pandemie weiter am Sachsen-Anhalt-Plan festhalten. Haseloff sprach sich bei einer Pressekonferenz am Dienstag erneut für ein differenziertes Vorgehen in den einzelnen Bundesländern aus – abhängig von den jeweiligen Infektionszahlen. Es müsse in den Ländern angepasste und angemessene Entscheidungen geben, die für die Bürger nachvollziehbar seien, so Haseloff. Grundsockel des Sachsen-Anhalt-Plans seien die bundesweit geltenden Abstands- und Hygieneregeln.