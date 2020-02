Claudia Dalbert sieht das ähnlich. Die grüne Umwelt- und Landwirtschaftsministerin ist auch für die ländlichen Räume in Sachsen-Anhalt zuständig – und hat die Gemeindegebietsreform von 2010 als einen der größten Fehler in der jüngeren Geschichte des Landes ausgemacht. "1.027 Gemeinden sind damals in 218 Gemeinden zusammengefasst worden", erinnert Dalbert. Aus vielen zum Teil kleinen Gemeinden wurden weniger mitunter sehr große Gemeinden. "Auf so einer großen Fläche geht ein lokales Problem einfach unter", sagt sie. Wer mit dem Auto beispielsweise mal im Umland von Zerbst unterwegs war, weiß, worüber Dalbert redet. Zur flächenmäßig fünftgrößten Gemeinde Deutschlands gehören mehr als 70 Ortsteile und Ortschaften. Kein Wunder, dass sich da nicht jeder gehört fühlen kann.

Wenn Menschen das Gefühl haben, nicht teilzuhaben, ist das der erste Schritt zur inneren Kündigung. Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) Ministerin für den ländlichen Raum

Dalbert glaubt ohnehin, dass es auf die Menschen vor Ort ankommt. Dass sie es sind, die den Unterschied machen und denen mehr direkte Demokratie auch auf kommunaler Ebene ermöglicht werden sollte. Diese Worte machen sich angesichts der nahenden Landtagswahl gewiss nicht nur gut als Wahlwerbung, sie werden am Sonnabend auch im Landtag mit Applaus bedacht. Philipp Oswalt beispielsweise warnt davor, den Menschen auf dem Land aus Magdeburg Mindestgrößen für Schulen oder Kitas vorzuschreiben. Oswalt, manchem noch als früherer Chef der Stiftung Bauhaus bekannt und heute Professor an der Uni Kassel, lässt durchblicken, dass das so ziemlich der schlechteste aller Ansätze wäre.

Den Menschen und ihren Ideen keine Steine in den Weg legen

Philipp Oswalt schlägt vor, bei der Stärkung des ländlichen Raums neu zu denken. (Archivfoto) Bildrechte: dpa Wenn vor Ort vernünftige Ideen aus der Zivilgesellschaft kämen, warum solle man sie dann nicht umsetzen?! Oswalt spricht bildlich von "Zwergschulen" und "Zwergkitas" mit wenigen Kindern – und ist überzeugt, dass der Staat Verantwortung und Ressourcen nach unten delegieren sollte. Der ländliche Raum, abgehängt? Fragt man den Wissenschaftler, ist das Gegenteil der Fall. "Die Lebensstile auf dem Land sind sehr städtisch geprägt", referiert Oswalt. So manche Gegend im ländlichen Raum sei globalisierter als die Städte, sagt er und zielt auf technische Fortschritte in der Landwirtschaft ab. Autonomes Fahren? In der Stadt noch eine Zukunftsvision. In der Landwirtschaft längst gängige Praxis.

Auch daran gibt es aber ein Problem: Wer in immer modernere Maschinen investiert, macht den Menschen auch bei der Feldarbeit zunehmend überflüssig – und sorgt möglicherweise für einen noch größeren Einwohnerschwund. Verschärft wird das durch die sehr überschaubare Migration in ländlichen Gegenden, meint Oswalt. Was also tun? "Neu denken", sagt der Fachmann – und fordert den Staat auf, vernünftige Lebensbedingungen zu gewährleisten. In der Stadt, aber eben auch im ländlichen Raum.

Oswalt zieht damit den Bogen zur Parlamentsreform, die der Landtag am Freitag beschlossen hat. Das Land hat sich nun verpflichtet, genau dafür zu sorgen. Klar ist aber: Die Arbeit hat gerade erst begonnen.