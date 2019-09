Landratswahl Alles gut, im Saalekreis?

Auch die vierköpfige Familie Arendholz ist im vergangenen Jahr von Halle in den Saalekreis, genauer Bad Lauchstädt gezogen. "Wir sind beide recht dörflich aufgewachsen und sind dann fürs Studium nach Halle. In jungen Jahren hat uns das auch sehr gut gefallen. Als wir beide fertig waren mit dem Studium haben sich halt die Prioritäten verschoben," sagt Katrin Arendholz.

In Bad Lauchstädt wird derzeit viel gebaut. Die kleine Stadt profitiert von der Nähe zu Halle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer Bad Lauchstädt besucht, trifft an vielen Ecken auf Bauarbeiter und Bagger. Freie Baugrundstücke oder Häuser gibt es kaum noch. Wenn doch, sind sie schnell verkauft, sagt Bürgermeister Christian Runkel (CDU). Dass seine Stadt wächst, mache sich auch in den Vereinen bemerkbar, deren Mitgliederzahlen steigen.



"Attraktiv macht uns natürlich die Lage im Herzen Mitteldeutschlands. Unmittelbar in der besten Infrastruktur, die es gibt – in der Nähe der allergrößten Autobahnen," erklärt Bürgermeister Runkel. Das kann Familie Arendholz bestätigen. Auch für sie waren die kurzen Wege ein ausschlaggebendes Kriterium. Katrin Arendholz arbeitet in Halle als Juristin, Björn Arendholz ist Lehrer in Merseburg.