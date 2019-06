Erst drohte die Koalition daran zu zerbrechen, nun hat der Landtag nahezu einstimmig die Pläne für das Grüne Band auf den Weg gebracht. Nach der Diskussion am Freitag wurde der Gesetzentwurf in den Umweltausschuss verwiesen. Dort wird es weitere Beratungen geben.



Der Gesetzentwurf sieht laut Umweltministerium vor, dass Maßnahmen entlang des Grünen Bandes nur im Einvernehmen mit den Nutzern und Eigentümern geschehen können. Zudem darf auf den Flächen kein Glyphosat verwendet werden.



Die Koalition will den ehemaligen Grenzstreifen zum Naturmonument erklären. Naturschutz und Erinnerung an die friedliche Revolution sollen dabei verbunden werden. Ziel ist es, dass die neue Schutzkategorie bis zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November in Kraft tritt.