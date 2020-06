Das souveräne Auftreten von Anne-Marie Keding kann über eines nicht hinwegtäuschen: Die Justizministerin steht unter massivem Druck. Daran hat auch die Versetzung ihres Staatssekretärs Hubert Böning vorige Woche in den einstweiligen Ruhestand nur wenig geändert. Mancher sah in Böning gar ein Bauernopfer. Eva von Angern nicht. "Herr Böning war als Staatssekretär im Innern für das Ministerium verantwortlich. Er ist kein Sündenbock."

Wir halten Ihnen zu Gute, dass Sie sich glaubhaft entschuldigt haben. Jetzt erwarten wir absolute Transparenz. Sie haben Ihre Zukunft in der Landesregierung selbst in der Hand.

Keding selbst richtet den Blick nach vorn, als sie am frisch desinfizierten Rednerpult im Landtag steht. Sie wolle hart daran arbeiten, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, sagt sie. Die Kommunikation im Ministerium müsse verbessert werden, auch die Leitung der JVA in Halle sei in der Pflicht. "Ich habe ein erhebliches Interesse an der Aufklärung dieses Sachverhalts", betont Keding. Das Verhalten von Mitarbeitern der JVA und des Justizministeriums werde in einem Verfahren im Haus geprüft, unter Leitung eines "hochrangigen Beamten". Erneut erklärt sie, die Ereignisse machten sie tief betroffen. "Es ist viel geschehen, das das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Justizvollzugs erschüttert hat."