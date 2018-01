In Magdeburg ist am vergangenen Wochenende die zehnte "Meile der Demokratie" gefeiert worden. Ein Straßenfest, dessen Anspruch es nach eigenen Angaben ist, sich für eine weltoffene Stadt ohne Rassismus, Hass und Gewalt auszusprechen. Rund 6.000 Menschen nahmen laut Stadt teil, mehr als 100 Vereine, Parteien und Verbände warben für eine weltoffene Stadt – unter ihnen erstmals auch die AfD. Das hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, insgesamt fünf Verbände sagten ihre Teilnahme wegen der AfD ab.

Den Vertretern der Partei war das suspekt: Sie verwiesen darauf, ebenfalls hinter den Zielen der "Meile" zu stehen. Deshalb habe man auch den Aufruf für das Straßenfest unterschrieben, machte Landes- und Fraktionschef André Poggenburg deutlich.

André Poggenburg beklagt, dass Vereine die Teilnahme an der "Meile" wegen seiner Partei abgesagt haben. Bildrechte: IMAGO Nachdem die zehnte "Meile" Geschichte ist, hat die AfD das Thema am Donnerstag auf die Tagesordnung im Landtag gesetzt. In einer Aktuellen Debatte kritisierte Fraktionschef André Poggenburg, die Vereine, die abgesagt hätten, seien an ihrem eigenen Anspruch gescheitert. Sie hätten ein Problem mit ihrem Grundverständnis von Demokratie. "Demokratie beweist sich, wenn es keinen Spaß macht", sagte Poggenburg. Die AfD sei die einzige Partei, die sich für mehr direkte Demokratie einsetze. Poggenburg kritisierte, dass es eine Demonstration gegen die Teilnahme der AfD gegeben habe und dass Protestierende AfD-Anhänger bedroht hätten.

Darüber hinaus sprach sich die AfD für die "Errichtung einer zentralen Gedenkstätte für die zivilen Opfer der Flächenbombardierung auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt" aus. Das steht in einem Antrag, den Oliver Kirchner für die AfD einbrachte. Kirchner sagte im Landtag, die Bombardierung Magdeburgs und anderer Städte im heutigen Sachsen-Anhalt seien "verwerfliche Handlungen" der Alliierten gewesen. Man könne diese Bombardierungen zwar nicht ansatzweise mit dem Holocaust des deutschen Nazi-Regimes vergleichen, so Kirchner. "Unrecht aber bleibt Unrecht".

Das Flächenbombardement deutscher Städte durch Allierte sei nicht notwendig und nicht verhältnismäßig gewesen. Es gehe der AfD nicht darum, Debatten über Opferzahlen zu führen. Stattdessen wolle die AfD, so der Parlamentarische Geschäftsführer Robert Farle, der Kriegstoten auf "ehrenvolle und anständige Weise" gedenken. Den Auslöser der Bombardierungen wolle man dabei nicht ausblenden, sagte Farle.

Kai Langer von der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kai Langer, Historiker und Direktor der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt, verfolgte die Debatte im Landtag ebenfalls. Langer sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Anschluss, das Gedenken der Opfer allierter Luftangriffe habe bereits einen festen Platz in den 1945 bombardierten Städten. Dabei spiele immer auch der Auslöser für das Bombardement deutscher Städte eine Rolle. Davon sei in dem Antrag der AfD aber nichts zu lesen.



In der Debatte habe der Abgeordnete Kirchner zwar differenziert. "Wenn man sich den Antrag selbst anschaut, sieht man aber, was die Zielrichtung ist", sagte Langer. Man habe den Versuch der AfD erlebt, eine deutsch-nationale Gegenkultur durchzusetzen, die mit der bisherigen demokratischen Erinnerungskultur nichts zu tun habe. Es sei vor diesem Hintergrund ein gutes Zeichen, dass der Antrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden sei.

Das ist die Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt Die Stiftung Gedenkstätten trägt eigenen Angaben zufolge unter anderem dazu bei, das Wissen "um die einzigartigen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur im Bewusstsein der Menschen" zu bewahren und weiterzutragen. Die Stiftung verstehe sich als überparteiliche Akteurin und Partnerin der Zivilgesellschaft. Sie wird finanziell durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert. Vorsitzender des Stiftungsrates ist Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (CDU).

Petra Grimm-Benne, SPD Bildrechte: IMAGO Für die Landesregierung sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), der Antrag der AfD lasse jeden historischen Kontext vermissen. Die Narben der Bombardierung hätten sich tief in Magdeburg eingebrannt. Bei allem Schmerz dürfe man aber nicht vergessen, dass Nazi-Deutschland den Krieg selbst ausgelöst habe. "Wir sind in der Pflicht, das immer wieder hervorzuheben", sagte Grimm-Benne. Sie habe den Eindruck, so die Ministerin, die AfD habe nur an der "Meile" teilgenommen, um Stoff für die Debatte im Landtag zu sammeln.

Falko Grube, SPD Bildrechte: SPD Sachsen-Anhalt Grimm-Bennes Parteifreund Falko Grube pflichtete der Ministerin bei: Dass die AfD den Aufruf der "Meile" unterschrieben habe, zeuge von Skrupellosigkeit und sei "der Gipfel der Heuchelei". Dass Vereine wie "Miteinander" ihre Teilnahme abgesagt hätten, bedauere er. Er habe aber Verständnis dafür, sagte Grube. "Miteinander" werde von der AfD regelmäßig diffamiert.

Henriette Quade, Die Linke Bildrechte: dpa Linken-Politikerin Henriette Quade sagte, es verbiete sich, das Bombardement der Alliierten zu verurteilen. Zwar sei dies ohne Zweifel ein "entmenschlichendes und bestialisches" Bombardement gewesen. "Doch ohne die Alliierten, ohne ihre militärische Stärke und auch ohne die Luftangriffe auf deutsche Städte, wäre der Krieg nicht beendet worden", erklärte Quade. Sie sagte, der Antrag der AfD stehe in einer Reihe mit der "erinnerungspolitischen Wende", die Björn Höcke und andere forderten. "Das ist einer der Gründe, warum die AfD auf keiner 'Meile der Demokratie' zu Hause ist." Demokratie lebe auch davon, dass grundlegende Rechte für jeden Menschen nicht verhandelbar seien – "Rechte, die die AfD in den Parlamenten und auf der Straße mit Füßen tritt."

Tobias Krull, CDU Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Für die CDU erklärte Tobias Krull, es liege ihm fern, Opferzahlen miteinander zu vergleichen. Er sei stolz, bei jeder "Meile" dabei gewesen zu sein. Dass einige Verbände ihre Teilnahme wegen der AfD abgesagt hatten, halte er für falsch. Man müsse mit Präsenz und Aktivitäten für die eigenen Ziele eintreten. Krull sagte, in den damals bombardierten Städten seien Wege gefunden worden, der Trauer Ausdruck zu verleihen. Es brauche daher kein Mahnmal, wie es die AfD vorgeschlagen hatte. Angesichts der Ablehnung, die der Partei auf der "Meile" widerfahren sei, sagte Krull, für Demokratie einzutreten bedeute mehr, als einen Stand auf der "Meile der Demokratie" anzumelden. Man müsse tagtäglich dafür einstehen, indem man Respekt vor anderen Meinungen habe.

Olaf Meister, Bündnis 90/Die Grünen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Grünen-Abgeordnete Olaf Meister zeigte sich verwundert, dass die AfD den Aufruf der "Meile" unterschrieben hat. Dass die Partei Populismus ablehne und für Weltoffenheit sei, sei ihm neu, sagte Meister – ebenso, dass sie sich für ein Zusammenleben unabhängig vom Aufenthaltsstatus einsetze. Die Sprache von AfD-Funktionären im Landtag spreche eine andere Sprache, sagte Meister. "Sie können sich jetzt nicht in der Opferrolle suhlen, wenn die Menschen, die Sie konsequent verunglimpfen, keine Lust auf eine gemeinsame Veranstaltung mit Ihnen haben." Er, erklärte Meister, würde sich ja auch nicht wundern, wenn er bei einer Pegida-Kundgebung einen Grünen-Stand aufbaue und die Leute nicht mit ihm sprechen wollten.

So wurde abgestimmt Die AfD hatte beantragt, ihren Antrag in den Bildungsausschuss zu überweisen. Während die AfD am Ende dafür stimmte, waren die übrigen Fraktionen dagegen.

