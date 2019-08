Gewalt in der Schule?! Die AfD will, dass schwer erziehbare Schülerinnen und Schüler in einer "Spezialanstalt" untergebracht werden – sorgte im Landtag aber damit für Empörung. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

"Rohrstockpädagogik". "Ausgrenzende autoritäre Fantasien". "Angewidert.": Wenn im Landtag von Sachsen-Anhalt Begriffe wie diese fallen, dann bedeutet das in der Regel, dass ein Antrag – das Thema sei erst einmal dahingestellt – abgelehnt wird. Nur gilt auch hier: keine Regel ohne Ausnahme. Am Freitag nämlich erreichte die AfD mit ihrem Antrag, gewaltbereite Schülerinnen und Schüler "in die Schranken" zu weisen, mehr, als so manchem Parlamentarier nach der Debatte lieb gewesen ist. Stichwort: "Angewidert."

Hans-Thomas Tillschneider, AfD
Ihr Antrag wurde in den Ausschuss für Bildung überwiesen, ist formal also weder abgelehnt noch grundsätzlich vom Tisch. Vielen Abgeordneten im Landtag gefällt das ganz und gar nicht. Sie hätten sich gewünscht, dass der Antrag abgelehnt wird. Stattdessen werden die Abgeordneten sich über das austauschen, was Hans-Thomas Tillschneider und seine Kollegen da in Worte gegossen haben. Tillschneider ist bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion – und bekannt dafür, seine Meinung recht unverblümt kundzutun. So auch am Freitag.



Tillschneider sprach da von einer "Verweichlichung" und einer "weinerlichen Gesellschaft", in der körperliche Auseinandersetzungen tabuisiert würden. Und er sprach davon, dass gegen gewaltbereite Schüler härter und schneller durchgegriffen werden müsse. Tillschneider berichtete von einer "hohen Dunkelziffer", als es um gewaltbereite Kinder und Jugendliche an den Schulen im Land ging, ein anderes Mal sprach er von der "Spitze des Eisbergs". Diese Spitze des Eisbergs ist nach Ansicht der AfD ein Fall aus Bad Lauchstädt im Saalekreis.

Bad Lauchstädt: Gewaltbereite Brüder sorgen für Ärger im Hort

Rückblick: Anfang August berichtet die Mitteldeutsche Zeitung von zwei aggressiven Brüdern, die – so der Wortlaut – den Hort einer Grundschule in Bad Lauchstädt "drangsalieren". Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) erzählt in dem Bericht, dass ein Hortbetreuer von den Brüdern aus der ersten und dritten Klasse so stark geschlagen worden sei, dass er Hämatome am Oberkörper davon getragen habe. Auch Schüler seien mehrfach von den Jungs angegriffen worden.

Dieser Vorfall ist also der Anlass für den Antrag der AfD.

Doch es lohnt sich, auch jetzt noch einmal auf den Fall zu blicken: Denn einige Wochen später ist die Lage in Bad Lauchstädt eine andere. Der jüngere der beiden Brüder darf den Hort nicht mehr besuchen. Der Vertrag mit ihm sei außerordentlich gekündigt worden, sagt Bürgermeister Runkel im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Einen anderen Weg haben er und die Stadtverwaltung als Träger des Horts nicht mehr gesehen – zumal die Probleme auch nach den Sommerferien wieder aufgetreten waren. Bürgermeister Runkel: "Der ältere Bruder besucht auch weiterhin gelegentlich den Hort, Probleme gibt es nicht mehr."

In der Grundschule seien beide Jungs ohnehin gut integriert, Probleme seien dort nie aufgetreten, betont der Rathauschef. Von Gewalt gegen Lehrer oder Mitschüler ganz zu schweigen. Dem bildungspolitischen Sprecher der AfD im Landtag reicht das nicht. Er kritisiert, dass die anderen Kinder in Bad Lauchstädt "wochenlang leiden gelassen" wurden. Und: "Wer so verkommen ist, dass er die Hand gegen Lehrer erhebt, wird nicht für salbungsvolle Methoden eines Schulsozialarbeiters empfänglich sein."

Eva Gerth sieht das anders. Sie sitzt am Freitagmorgen in ihrem Büro in Magdeburg, einige Fußminuten vom Landtag entfernt. Gerth ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt. Und in dieser Rolle weiß sie durchaus, wie wichtig Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen sein können. Nur: Gerth ist der Meinung, dass es mehr solcher Schulpsychologen braucht. "In Sachsen-Anhalt kommt auf etwa 14.000 Schüler ein Schulpsychologe", rechnet die Chemie- und Mathematiklehrerin vor, "in anderen Ländern wie Bremen oder Berlin ist es ein Psychologe auf 6.000 Schüler. Da müsste mehr passieren in Sachsen-Anhalt."

Eva Gerth
Den Antrag der AfD hält sie für "völlig absurd" – besonders die Idee der Fraktion, eine vom Land getragene "Spezialanstalt" für schwer erziehbare Schülerinnen und Schüler einzurichten. Auch dieser Vorschlag ist nämlich Teil des Antrags. In der Anstalt sollen nach Meinung der AfD besonders gewaltbereite Schüler untergebracht werden. Sie sollen dort unterrichtet werden und ein "intensives Erziehungsprogramm" durchlaufen. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hatte voriges Wochenende in der "Volksstimme" den Vergleich zu Jugendwerkhöfen in der DDR gezogen.

Auch Eva Gerth lehnt eine solche Anstalt ab. "Wir reden über Kinder", sagt die Gewerkschaftschefin. Es gehe um pädagogische Fragen, die pädagogische Antworten bräuchten. Eine "Spezialanstalt"? Davon hält Gerth nichts. "Das Aussondern von Kindern aus der Schule ist ein erheblicher Einschnitt."

Gewerkschaft: Lehrer sind gut geschult

Im Übrigen seien die Lehrerinnen und Lehrer im Land gut geschult, um Situationen mit aggressiven Schülern meistern zu können. Das sieht auch Carsten Borchert so. Borchert ist Abgeordneter der CDU-Fraktion. Bevor er vor gut drei Jahren in den Landtag einzog, arbeitete er fast zehn Jahre als Schulleiter, war vorher schon mehr als 20 Jahre Lehrer. "Glauben Sie ernsthaft, dass wir Lehrer das da draußen nicht machen", fragte Borchert in Richtung Hans-Thomas Tillschneider, nachdem der referiert hatte, welche Möglichkeiten Lehrern im Umgang mit Schülern zur Verfügung stehen. Tillschneider mache die Lehrer da draußen schlecht, kritisierte Borchert. "Und dieses Bild stimmt nicht."

Dass die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen für eine Überweisung des Antrags in den Bildungsausschuss stimme, liege daran, dass "wir wissen, dass wir das Thema behandeln müssen", erklärte Borchert. Neben der CDU sind mit Ausnahme der AfD aber alle anderen Fraktionen von SPD, Grünen bis zur Linken der Meinung, dass die AfD aus einem Einzelfall wie dem in Bad Lauchstädt ein allgemeines Problem zu schaffen versucht. "Es ist nicht so, dass Gewalt an unseren Schulen ständig Thema ist", sagt auch Eva Gerth von der GEW.

Ich kann nicht verstehen, warum wir diesen Schwachsinn in den Ausschuss überweisen. So etwas müssen wir in Zukunft ablehnen. Wolfgang Aldag (Grüne) in Richtung der Koalitionspartner CDU und SPD

Ähnlich wie Wolfgang Aldag äußerten sich im Landtag auch Angela Kolb-Janssen (SPD) und Thomas Lippmann (Linke), von Beruf selbst Lehrer und vor seinem Einzug in den Landtag Landesvorsitzender der GEW. Für ihn als Pädagogen sei es nur schwer zu ertragen, dass die AfD die Möglichkeit habe, "solche Ergüsse" im Landtag zu thematisieren, sagte Lippmann. Bei der anschließenden Abstimmung war seine Fraktion die einzige, die gegen eine Überweisung des Antrags in den Bildungsausschuss stimmte. Alle anderen Hände gingen zustimmend nach oben.