Landtag über Betriebsräte "Demokratie darf nicht am Werkstor enden"

Die SPD in Sachsen-Anhalt will die Rechte von Betriebsräten stärken. Das machte Fraktionschefin Katja Pähle am Freitag in der Landtagssitzung deutlich. Dem vorausgegangen war eine Aktuelle Debatte, die die SPD beantragt hatte.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle Bildrechte: IMAGO Pähle sagte im Landtag, das Land müsse Betriebsräten und Beschäftigten den Rücken stärken. Dass Arbeitnehmer ihr Recht wahrnehmen, einen Betriebsrat zu wählen, sei an vielen Orten keine Selbstverständlichkeit – auch nicht in Sachsen-Anhalt. Pähle sagte, Betriebsräte brächten auch Unternehmen viele Vorteile: Betriebliche Mitbestimmung wirke sich positiv auf die Produktivität von Beschäftigten aus, ebenso auf die Rendite von Unternehmen. Die Vorteile müssten Unternehmen wie Beschäftigten "geduldig erklärt" werden.



Angesichts der Globalisierung müsse man auch die Unternehmen bedenken, die im Ausland angesiedelt seien – deren Beschäftigte aber in Deutschland arbeiten. Pähles Kollege Andreas Steppuhn sagte, Demokratie dürfe nicht am Werkstor enden.

Bei einer Betriebsversammlung hätte man Ihnen das Ding um die Ohren gehauen. Andreas Höppner (Die Linke) über den Alternativantrag der Koalition

Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) Bildrechte: IMAGO Für die Landesregierung sagte Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Sachsen-Anhalt brauche starke Betriebsräte. Sie seien gelebte Demokratie in der Wirtschaft. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber profitierten von betrieblicher Mitbestimmung. In Richtung der Unternehmen, die die Arbeit von Betriebsräten behindern, sagte Grimm-Benne, diese dürften nicht vom Land ausgezeichnet werden. Auch sollten sie keine Fördermittel bekommen. Die Arbeitsministerin kündigte an, im Herbst zu einer Betriebsrätekonferenz einzuladen und den "Gesprächsfaden mit Betriebsräten zu pflegen".

Linke: Betriebsräte werden noch immer eingeschüchtert

Andreas Höppner (Die Linke) Bildrechte: IMAGO Der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Andreas Höppner, sagte in Richtung der SPD, er habe sich mehr von den Sozialdemokraten erwartet. "Ich bin davon ausgegangen, dass Sie sich der Sache stellen und Ihre Chance der Regierungsverantwortung nutzen", erklärte er. Mit Blick auf den Alternativantrag der Koalition kritisierte Höppner, bei einer "Betriebsversammlung hätte man Ihnen das Ding um die Ohren gehauen". Die Lücken im Betriebsverfassungsgesetz müssten endlich geschlossen, angehende Betriebsräte besser geschützt werden. Noch immer würden in Sachsen-Anhalt Betriebsräte oder Wahlvorstände "eingeschüchtert, systematisch kaltgestellt oder mit fadenscheinigen Begründungen gekündigt", kritisierte Höppner. Daran müsse sich endlich etwas ändern, sagte er und verwies auf einen Antrag seiner Fraktion zum Thema.

Noch bis Ende Mai Betriebsratswahlen In Sachsen-Anhalt laufen seit Anfang März und noch bis 31. Mai Betriebsratswahlen. Arbeitnehmer sind in der Zeit aufgerufen, ihre Interessensvertreter im Job zu wählen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Beschäftigte zur aktiven Teilnahme ermuntert. DGB-Landeschefin Susanne Wiedemeyer sagte, demokratische Mitbestimmung lebe vom Engagement jedes Einzelnen. Eine hohe Wahlbeteiligung stärke den Betriebsrat bei seiner Arbeit.

CDU-Sozialpolitiker Tobias Krull Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Für die CDU-Fraktion sagte der sozialpolitische Sprecher Tobias Krull, die betriebliche Mitbestimmung sei eine der großen Errungenschaften sozialer Marktwirtschaft. Krull betonte, das Land wolle sich nicht in betriebliche Mitbestimmung einmischen. Die gesetzlichen Regeln aus dem Betriebsverfassungsgesetz müssten aber umgesetzt werden. "Wer als Unternehmer gegen Recht und Gesetz verstößt, muss Konsequenzen zu spüren bekommen." Um Betriebsräten die Arbeit zu erleichtern, sprach sich Krull unter anderem dafür aus, Wahlen elektronisch abhalten zu können oder Videokonferenzen bei Betriebsratssitzungen zu ermöglichen.

AfD: Betriebsräte in Kleinstbetrieben sinnvoll?

André Poggenburg (AfD) Bildrechte: IMAGO André Poggenburg erklärte für die AfD, die betriebliche Mitbestimmung sei eine der wesentlichen Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, für die auch die AfD stehe. Poggenburg unterstrich, dass die Landesregierung für die Bildung von Betriebsräten werben und eine Aufklärungskampagne fahren soll. Er stellte aber in Frage, ob Betriebsräte in Kleinstbetrieben sinnvoll seien. "Der kleine Mittelstand leidet besonders unter Bürokratismus und Regelwust", sagte Poggenburg. Daher sei die Frage berechtigt, ob Kleinbetriebe auch noch "mit Betriebsräten belastet werden müssen". Was in einem Großbetrieb wichtig und richtig sei, müsse nicht automatisch für kleine Betriebe gelten.

Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Die Grünen) Bildrechte: dpa Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann sagte in der Debatte, Betriebsräte gehörten zu einer offenen und streitfähigen Gesellschaft. Sie wolle nicht in einer Gesellschaft leben, in der Opposition unterdrückt werde. Es sei nachweisbar, dass die Fluktuation in Unternehmen mit Betriebsräten niedriger und das Arbeitsklima besser sei. Auch trage die Arbeit von Betriebsräten zu einer höheren Familienfreundlichkeit bei. "Ein funktionierender Betriebsrat fördert die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern", sagte Lüddemann. Mit Blick auf die mitunter schwierige Neugründung von Betriebsräten sagte sie, ihre Fraktion wolle aktiven Beschäftigten ermöglichen, ihr Vorhaben bei einer "neutralen Stelle nicht-öffentlich anzukündigen" und sie dann auf Basis von Paragraph 78 des Betriesbverfassungsgesetzes zu schützen.

Laut Gesetz sind Betriebsräte in Unternehmen mit mindestens fünf "ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern" zu wählen. Konkret heißt das: Es dürfen diejenigen wählen, die älter als 18 Jahre und unbefristet beschäftigt sind – oder aber Aufgaben erfüllen, die im Betrieb ständig anfallen.

So wurde abgestimmt Ein Antrag der Linken-Fraktion zur betrieblichen Mitbestimmung verfehlte am Freitag im Landtag die Zustimmung. CDU, SPD, Grüne und AfD stimmten dagegen. Der Alternativantrag der Koalition bekam mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und AfD die nötige Mehrheit. Die Linke stimmte dagegen. Die Landesregierung soll jetzt bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern für die "Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung" werben und deren Vorteile herausstellen. Dazu soll auch mit dem DGB zusammegearbeitet werden.

