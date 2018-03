Die Linke in Sachsen-Anhalt hat im Landtag am Freitag ihre Forderung untermauert, Cannabis in Deutschland zu erlauben. In einem Antrag fordert die Fraktion, die Droge zu legalisieren und vollständig zu entkriminalisieren. So solle die Kriminalisierung von Konsumenten beendet werden, heißt es in dem Papier. Auch erhoffe man sich, die Verbreitung von Cannabis auf diese Weise kontrollieren zu können.

Die Diskussion in Sachsen-Anhalt Nachdem der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) im Februar für eine Entkriminalisierung von Cannabis geworben hatte, war die Debatte auch in Sachsen-Anhalt in vollem Gange. Der BDK begründete seine Forderung mit der Annahme, es sei wichtiger, die Drogenkompetenz junger Leute zu entwickeln. Wenn Cannabis legalisiert werde, könnten sich mehr Beamte um andere Straftaten kümmern.



Bei einer nicht-repräsentativen Abstimmung von MDR SACHSEN-ANHALT hatten sich gut 90 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, Cannabis-Konsum zu legalisieren.

Die Linken-Abgeordnete Henriette Quade stellte in der Debatte im Landtag in Frage, dass manche berauschende Stoffe erlaubt seien und andere wiederum verboten – als Beispiel nannte sie Nikotin und Alkohol. "Wir wollen, dass Menschen frei entscheiden können, was sie machen und was nicht", sagte Quade. Dabei gehe es ihrer Fraktion nicht um eine Verherrlichung von Drogenkonsum. Der Antrag besage schließlich auch, dass die Suchthilfe ausgebaut und der Kinder- und Jugendschutz effektiver gestaltet werden solle.

Henriette Quade, Die Linke Bildrechte: IMAGO Bei Cannabis gebe es aktuell keine auf rationalen Erkenntnissen fußende Gesundheitspolitik. Alkohol und Nikotin seien dagegen gesellschaftlich breit akzeptiert und erlaubt. Für Quade ist das eine Ungleichbehandlung, "die nicht zu rechtfertigen ist und endlich überwunden werden sollte". Bislang gebe es nur ungenügende Aufklärungs- und Hilfsangebote. Quade abschließend: "Kiffen verhindert man nicht, indem man es verbietet."

Für die Landesregierung sagte die für Gesundheit zuständige Ministerin Petra Grimm-Benne, Deutschland habe die Drogenkonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet. Damit gehe einher, dass der Konsum von Cannabis nur zu medizinischen Zwecken zugelassen werde, so die SPD-Politikerin. Sie sprach sich dagegen aus, die Strafverfolgungsfreigrenze wie vorgeschlagen auf 30 Gramm zu erhöhen. Die Landesregierung habe "erhebliche Bedenken" in der Frage. Bislang liegt die Grenze in Sachsen-Anhalt bei 6 Gramm.

Petra Grimm-Brenne, SPD, als Ministerin auch für Gesundheit zuständig Bildrechte: IMAGO Bei einer Entkriminalisierung von Cannabis würde der illegale Drogenmarkt laut Grimm-Benne weiter existieren. Die Ministerin lobte zugleich, dass Cannabis in Deutschland seit etwa einem Jahr zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden kann. Cannabis zu "Genusszwecken" einzunehmen, werde sowohl von Bundes- als auch von Landesregierung kritisch gesehen.

Der CDU-Abgeordnete Tobias Krull betonte, Cannabis sei nicht harmlos. Die Linke habe den Eindruck erweckt, dass die Drogenpolitik in der Bundesrepublik gescheitert sei. Die Zahlen zeigten etwas anderes. "Wir sollten uns auf diejenigen konzentrieren, die sich auf Kosten der Konsumenten bereichern", forderte er. Der Vorschlag der Linken, die Strafverfolgungsfreigrenze in Sachsen-Anhalt auf 30 statt bislang 6 Gramm anzuheben, sei "zu tolerant".

Tobias Krull, CDU Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Die Argumentation von Henriette Quade, wonach Alkohol und Zigaretten erlaubt sind, wies er zurück. "Die Gefährlichkeit einer Droge ist nicht davon abhängig, ob sie legal oder illegal ist", sagte er. Auch die negativen Folgen von Alkohol- und Tabakmissbrauch müssten bekämpft werden. "Populäre Forderungen müssen nicht automatisch richtige Forderungen sein", so Krull.

Hans-Thomas Tillschneider, AfD Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für die AfD sagte Hans-Thomas Tillschneider, es gebe eine Fülle wissenschaftlich qualifizierter Studien, die eine Einschränkung kognitiver Fähigkeiten wegen Cannabis-Konsums gezeigt hätten. Der Konsum führe unter anderem zu Antriebs- und Lustlosigkeit. Wer sich für eine völlige Entkriminalisierung von Cannabis einsetze, dürfe sich nicht wundern, wenn der Konsum unter Jugendlichen weiter ansteige.



In Richtung der Linken-Abgeordneten Quade sagte Tillschneider, Alkohol und Nikotin gehörten zu Deutschland. Sie seien in Deutschland schon seit Jahrhunderten in Gebrauch. Er habe sich beim Lesen des Antrags der Linken gefragt, was "Sie dabei geraucht haben", sagte Tillschneider. "Was Sie nehmen, das frage ich mich auch oft", entgegnete später Henriette Quade.

Sebastian Striegel, Bündnis 90/Die Grünen Bildrechte: IMAGO Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Striegel, erklärte, er sehe keine Grundlagen, Erwachsenen ihren "Feierabendjoint" zu verbieten. Es gebe ein Recht auf Rausch. Striegel brachte ein Cannabis-Kontrollgesetz ins Gespräch, das die Grünen in den Deutschen Bundestag eingebracht haben. Das Gesetz sei sinnvoll, weil es dabei helfe, verantwortliches Wirtschaften zu ermöglichen. Wenn es zertifizierte Verkaufsstellen für Cannabis gebe, würden Konsumenten Striegels Auffassung zufolge nicht mehr in Kontakt mit harten Drogen kommen.



Die konservativen Parteien im Landtag wollten einen "Krieg gegen Drogen" führen, der aber nie gewonnen werden könne. Es werde nie eine drogenfreie Gesellschaft geben, sagte Striegel. "Damit sollten wir leben."

Andreas Steppuhn, SPD Bildrechte: dpa Für die SPD erklärte Andreas Steppuhn, die Debatte habe gezeigt, dass der Gesetzgeber nicht sofort handeln müsse. Es sei aber an der Zeit, über die Liberalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis zu sprechen. Es gebe in der Frage auch innerhalb der SPD unterschiedliche Auffassungen. "Wir dürfen bei all dem nicht Gefahr laufen, Gefahren schön zu reden, Straftaten zu bagatellisieren oder den Missbrauch zu fördern", sagte Steppuhn.



Er glaube nicht daran, dass eine "Entkriminalisierung ohne Grenzen" die vorherrschenden Probleme lösen könne. Steppuhn warb stattdessen dafür, künftig verstärkt auf die Gefahren des Konsums legaler und illegaler Drogen hinzuweisen.

So wurde abgestimmt Der Antrag der Linken wurde nach Ende der Debatte zur federführenden Beratung in den Sozialausschuss des Landes überwiesen. Auch der Innenausschuss soll sich beratend des Themas annehmen. Dafür stimmten am Freitag Linke, CDU, SPD und Grüne. Die AfD stimmte dagegen.

