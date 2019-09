Trockenheit und Dürre "Petri Heil": Landtag will Anglern helfen – und Fischsterben stoppen

Von der Dürre und ihren Folgen wird seit Monaten geredet. Eher am Rande spielen dabei Angler eine Rolle. Doch auch sie spüren die Folgen der beiden trockenen und heißen Sommer auf drastische Art und Weise. Denn: Weil viele Seen in Sachsen-Anhalt gekippt oder trockengefallen sind, sind Tausende Fische verendet. Qualvoll. In vielen Gewässern ist die Ökologie nicht mehr intakt. Dagegen muss etwas getan werden, sind sich die Fraktionen im Landtag einig. Was genau, das soll erst noch verhandelt werden.