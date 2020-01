Der geplante Verkauf der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) an die Bauer Media Group aus Hamburg sorgt bei den Fraktionen im Landtag für Sorge. Das hat eine Debatte zur Medienvielfalt am Freitag gezeigt. Tenor: Der Verkauf sei kein gutes Zeichen für die publizistische Vielfalt in Sachsen-Anhalt. Schließlich soll die MZ künftig dem Verlag gehören, der im nördlichen Landesteil bereits die Volksstimme herausbringt. Dem Verkauf muss allerdings das Bundeskartellamt noch zustimmen.

Das Signal sei so oder so kein gutes, meinte Markus Kurze von der CDU: "Wir wissen, wie Bauer in den vergangenen Jahren mit seiner eigenen Zeitung umgegangen ist", sagte er. Der MZ stehe all das noch bevor. Holger Hövelmann (SPD) steuerte konkrete Beispiele bei: Er erinnerte an die Umstrukturierung der Volksstimme im Jahr 2013. Damals seien die Zentralredaktion aufgeteilt und Lokalredaktionen ausgegliedert worden. Personal sei entlassen worden. Mehrfach Thema der Landtagsdebatte war auch der Auflagenschwund bei den Tageszeitungen, der die Verlage vor neue Herausforderungen stelle.