Minderjährige Ausländer Landtag streitet über Altersfeststellung

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wies zurück, dass das Alter mit Röntgenaufnahmen der Hand zweifelsfrei feststellbar sei. Grimm-Benne zitierte Vertreter des Deutschen Ärztetages, wonach bei 16- bis 20-Jährigen eine Standardabweichung von bis zu 28 Monaten möglich sei. Der Deutsche Ärztetag habe sich wiederholt dagegen ausgesprochen, sich bei der Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge zu beteiligen. Die Jugendämter in Sachsen-Anhalt haben laut Grimm-Benne in 13 Fällen eine medizinische Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen angeordnet. Als Standardmethode sei die Untersuchung aber abzulehnen.

Jens Kolze sagte für die CDU, er vermute, dass die Dunkelziffer bei Fällen wie dem in Kandel in Wirklichkeit viel höher sei. In dem rheinland-pfälzischen Ort soll ein Afghane im Dezember seine 15-jährige Ex-Freundin getötet haben. Wer nach Deutschland komme, sich als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling registrieren lasse und in Wirklichkeit älter sei, verwirke jedes Recht, im deutschen Sozialstaat zu leben. Die CDU lehne den AfD-Antrag wegen der Koalitionsdisziplin ab.