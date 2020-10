Oliver Kirchner, AfD



Er sei froh, dass es 1989 und 1990 so gekommen sei, wie es gekommen sei, sagte am Freitag Oliver Kirchner. "Ich habe aber nicht vergessen, wie es sich im Unrechtsstaat lebte." Das, was 1989 niedergerungen worden sei, scheine sich nun am Horizont neu abzuzeichnen. Das wolle er nicht zulassen. "Die Lebensumstände in diesem Land sind schwierig", sagte Kirchner und zählte unter anderem auf, dass viele Rentner auch in ihrem Ruhestand arbeiten müssen, um zu überleben. "Dieses Land hat Probleme zuhauf", rief Kirchner. Seine Eltern und Großeltern hätten sich dieses Land vor 30 Jahren gewiss nicht so vorgestellt, "wie Sie das planen". Bildrechte: IMAGO