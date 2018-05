Wie steht es um die medinzische Grundversorgung in Sachsen-Anhalt? Darüber wurde am Freitag im Landtag diskutiert (Symbolbild).

Medizinische Grundversorgung "Gesundheit ist keine Ware"

Ein Mensch in Not wählt die 112, der Rettungswagen kommt – im Krankenhaus aber sind alle Betten belegt. Im Salzlandkreis gab es zuletzt immer wieder Berichte über abgemeldete Notfallambulanzen, Patienten waren zum Teil stundenlang im Rettungswagen unterwegs. Die Linke im Landtag hat das am Freitag zum Anlass genommen, um über die medizinische Grundversorgung auf dem Land zu diskutieren. Der Tenor: Schluss mit der Privatisierung. Das sieht auch die AfD so – die Regierung aber ist dagegen.