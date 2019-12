Das liegt im Wesentlichen an der geplanten Rettung der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB), an der auch das Land Sachsen-Anhalt beteiligt ist. Weil die Zeit drängt, müssen die Abgeordneten kurz vor Weihnachten Überstunden machen.

Die Nord-LB braucht Geld – und zwar noch dieses Jahr. Deshalb muss sich der Landtag beeilen. (Archivfoto)

Es geht um 198 Millionen Euro: So viel Geld soll das Land Sachsen-Anhalt beisteuern, um die Norddeutsche Landesbank mit Sitz in Hannover zu retten – und zwar bis Jahresende. Vor knapp zwei Wochen hatte die EU-Kommission einer Finanzspritze von insgesamt 3,6 Milliarden Euro zugestimmt. Sie sei mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar, hieß es Anfang Dezember aus Brüssel. Nun muss Sachsen-Anhalt schnell handeln: Damit sich das Land wie vereinbart mit 198 Millionen Euro an der Rettung beteiligen kann, muss der Landtag zustimmen – und das noch in diesem Jahr. Geplant ist, dass Sachsen-Anhalt einen neuen Kredit aufnimmt und die Schuldentilgung für ein Jahr aussetzt. Der entsprechende Staatsvertrag soll einen Tag vor Heiligabend unterzeichnet werden, direkt danach könnten die 198 Millionen Euro fließen.