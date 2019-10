Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Mittwoch im Landtag vor Hass und Hetze in der Gesellschaft gewarnt.

Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Mittwoch im Landtag vor Hass und Hetze in der Gesellschaft gewarnt.

Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Mittwoch im Landtag vor Hass und Hetze in der Gesellschaft gewarnt. Bildrechte: dpa

Am Anfang wird es still im Landtag von Sachsen-Anhalt. Mehrere Sekunden lang ist es so ruhig wie sonst nur dann, wenn der Plenarsaal menschenleer ist: Die Abgeordneten gedenken mit einer Schweigeminute der Toten des Anschlags in Halle vor zwei Wochen. Dazu hat Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch aufgerufen. Brakebusch sagt, dass viele noch unter dem Eindruck der "schrecklichen Bilder" des Angriffs in der Saalestadt stehen. Sie erinnert an die Toten und diejenigen, die Zeugen des "brutalen Anschlags" geworden sind.