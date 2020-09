Landtag CDU und AfD weiterhin gegen Erhöhung des Rundfunkbeitrags

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause ist im Landtag in Magdeburg über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags diskutiert worden. Die CDU als größte Regierungsfraktion bleibe bei ihrem Nein, sagte ihr medienpolitischer Sprecher, Markus Kurze, am Mittwoch bei der Debatte. Kurze erklärte bei MDR SACHSEN-ANHALT, die Programme von ARD und ZDF müssten bezahlbar bleiben. Die CDU mahne seit mehr als zehn Jahren Einsparungen bei den Sendeanstalten an. Dies sei noch unzureichend umgesetzt.