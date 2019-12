Sachsen-Anhalts Landtag hat zur Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank das nötige Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten kamen am Montag zu einer Sondersitzung in Magdeburg zusammen, um über die Pläne zu beraten. Am Donnerstag soll die Rettung der Nord-LB endgültig beschlossen werden.

Vor dem niedersächsischen Landtag wurden am Montag symbolisch falsche Geldscheine in einer brennenden Tonne mit dem Logo der Norddeutschen Landesbank versenkt. Bildrechte: dpa

Auch im Landtag von Niedersachsen ging es am Montag um die Rettung der Nord-LB. Mit einer Mehrheit stimmten die Regierungsfraktionen von SPD und CDU einer Kapitalspritze für die angeschlagene Bank zu. An dem von der EU genehmigten Rettungspaket in Höhe von 3,6 Milliarden Euro will sich Niedersachsen als Mehrheitseigentümer mit rund 2,3 Milliarden Euro beteiligen. Weitere 1,1 Milliarden Euro kommen vom Sparkassen-Lager.



Die Abgeordneten in Niedersachsen hatten zuvor noch einmal über die Sinnhaftigkeit der Bankenrettung diskutiert. Von der Opposition wurden Zweifel geäußert, ob das künftige Geschäftsmodell der Nord/LB überhaupt zukunftsfähig ist. Die Landesregierung verteidigte ihre Rettungspläne. Die finanzpolitische Sprecherin der SPD, Frauke Heiligenstadt, sagte, es seien Alternativen geprüft worden. Vor dem niedersächsischen Landtag gab es am Montag eine Protestaktion gegen die Rettungspläne der Landesbank. Bei einer Aktion der Bürgerbewegung Finanzwende wurden symbolisch falsche Geldscheine in einer Tonne mit dem Logo der Norddeutschen Landesbank verbrannt.