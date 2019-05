Es ist eine doppelte Überraschung, die in Seyda im Landkreis Wittenberg, kurz vor der Landesgrenze nach Brandenburg, auf die Grünen-Spitzenkandidatin Anna Cavazzini wartet. Landwirt Ralf Donath zeigt ihr etwas, worauf sie hier bei den "Vereinigten Agrarbetrieben Seydaland" besonders stolz sind. Geschützt hinter einem extra angepflanzten Winschutzstreifen ziehen sich hüfthoch und schnurgerade die Pflanzenreihen auf der größten Sanddorn-Plantage Deutschlands. "Ich dachte, Sanddorn wächst an der Ostsee." Die Politikerin staunt und der Bauer erklärt, dass in Deutschland jährlich 1.500 Tonnen Sanddorn produziert werden – 300 Tonnen kommen aus Sachsen-Anhalt, nur ein geringer Teil von der Küste.

In Seyda wird Sanddorn nach Biostandard angebaut. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Überraschung Nummer zwei: Der konventionelle Landwirtschaftsbetrieb, der 1991 aus einer ehemaligen LPG hervorging und insgesamt rund 8.000 Hektar bewirtschaftet, leistet sich auf 125 Hektar ein Zukunftsexperiment. Beim Sanddorn setzen sie auf Bioqualität.



Der Grund ist eher pragmatisch: Sanddorn ist eine robuste Pflanze, die Luftstickstoff sammelt und deshalb keine Düngung benötigt. Gemeinsam gehen die beiden durch die Reihen. Donath zeigt die winzig kleinen Blüten, aus denen sich später die extrem vitaminreichen Sanddorn-Beeren entwickeln werden. Den Saft, der daraus gepresst wird, vermarkten sie im eigenen Onlineshop.

Mehr Bio: Ist das überhaupt möglich?

Grünen-Politikerin Anna Cavazzini Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Anna Cavazzini ist Grünen-Kandidatin für Sachsen-Anhalt, Sachsen-und Thüringen. Über den Listenplatz 7 ihrer Partei wird sie ziemlich sicher ins künftige EU-Parlament einziehen. Ruhig und konzentriert hört sie erstmal zu. Was müsste denn passieren, damit hier mehr Bio angebaut werde, will sie wissen.



Die Antwort ist eher nüchtern: Die Plantage sei Teil des Geschäftsmodells. Der Betrieb, in dem Donath für das Marketing verantwortlich ist, setzt auf verschiedene Standbeine, um mögliche Ausfälle auszugleichen. "Ich denke, dass der Verbraucher einen entscheidenden Anteil dazu beitragen muss, indem er Bio mehr nachfragt. Das ist eine Aufgabe der Aufklärung. Das aber kann der Landwirt nicht leisten", so Donath.

Landwirt Ralf Donath Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Die Politikerin lässt nicht locker: "Wenn man ökologische Mindeststandards für alle Produkte hätte, dann würden doch automatisch die Landwirte mehr Geld bekommen – und wir hätten nicht so schädliche Klimaauswirkungen."



Für den Landwirt ist es die Frage, "wieviel Geld beim Landwirt ankommt". Wenn ökologische Mindeststandards festgelegt würden, die europaweit gleich und die erzielten Preise höher wären, dann könne er sicherlich auch zu diesen Bedingungen produzieren.

Nur ein Cent Gewinn pro Liter Milch ist zu wenig

Cavazzini und Donath im Kuhstall. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Soweit die Theorie. Hier im Landkreis Wittenberg, zwischen Elbe und Fläming, haben sie eher schlechte Böden, nicht vergleichbar mit der fruchtbaren Börde. Deshalb leben sie in Seyda vom Grünland, vom Gemüse und vor allem von der Milch. Ralf Donath nimmt seinen Gast mit in den Stall, dahin, wo "die Milch wirklich herkommt".



Obwohl der Stall nach außen offen ist, ist es warm. Gummistiefel braucht man hier nicht. Auf dem breiten Gang ist es sauber. Die Kühe strecken ihre Hälse durchs Gitter und kauen vor sich hin: Spezialfutter für Hochleistungsrinder – 90.000 Liter Milch werden im Betrieb an mehreren Standorten täglich produziert.

Mit 180 Mitarbeitern ist der Betrieb der größte Arbeitgeber im Ort. Viele Familien sind von den hier erwirtschafteten Einnahmen abhängig. Auch das ist typisch für das Flächenland Sachsen-Anhalt.

Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Die Milch, die hier gemolken wird, sei entscheidend für das Betriebsergebnis, erklärt der Bauer der 36-Jährigen, die in Chemnitz Europapolitik studiert hat:

Sie müssen sich vorstellen, in diesen Zeiten bei den niedrigen Milchpreisen bleibt bei einem Liter Milch beim Landwirt manchmal kaum etwas übrig. Nach Abzug aller anfallenden Kosten manchmal nur ein Cent. Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg

Das meiste Geld bleibe in den Molkereien hängen und bei den Discountern. Auch deshalb sind die Bauern so abhängig von den Subventionen der EU. Die steht derzeit auf zwei Säulen.

Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Das könnte sich bei der Agrarförderung ändern

Vor allem von der Flächenprämie der ersten Säule profitieren die großen Agrarbetriebe in Ostdeutschland. Die Grünen wollen die Gewichtung ändern: