An der größten Ausschreibungsrunde für neue Lehrer in Sachsen-Anhalt haben sich 1.359 Bewerber beteiligt. Das hat Bildungsminister Marco Tullner am Montag mitgeteilt. Ausgeschrieben waren 610 Stellen. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Zahl sei ein gutes Zeichen und mache Mut, weiter Stellen auszuschreiben. Nun müsse aber geprüft werden, ob die Bewerber auch auf die ausgeschriebenen Stellen passten.

Weil Lehrkräfte sich in jeder Schule einzeln bewerben müssen, haben laut Ministerium zahlreiche Kandidaten mehrfach ihre Unterlagen eingereicht. So stammten allein 170 der insgesamt 15.033 eingegangenen Bewerbungen von einer einzigen Person. Für sieben Stellen an konkreten Schulen gibt es jedoch keine Bewerber.

Zahlreiche Quereinsteiger unter den Bewerbern

Den Angaben zufolge haben knapp 60 Prozent aller Bewerber einen pädagogischen Abschluss, etwas mehr als 40 Prozent der Bewerber sind demnach Quereinsteiger mit anderen Hochschulabschlüssen. 26 Kandidaten hätten keinen Hochschulabschluss.

Wir haben bei den letzten Ausschreibungsrunden die Erfahrung gemacht, dass sich viele in verschiedenen Ländern beworben und sich dann das Attraktivste rausgesucht haben – in dem Bewusstsein, man ist eine rare Ressource als Lehrer. Und deshalb sind wir erst dann wirklich sicher, wenn die Arbeitsverträge unterschrieben sind. Das kann noch ein bisschen dauern. Marco Tullner, Bildungsminister Sachsen-Anhalts

Dem Land liegen laut Tullner keine Informationen darüber vor, ob und wenn ja, welche Bewerber sich auf Stellen in anderen Bundesländern beworben haben. Tullner kündigte an, dass nun alle Kräfte mobilisiert würden, um möglichst viele Stellen zum ersten Schultag des neuen Schuljahres zu besetzen. Vor allem bei den Seiteneinsteigern sei die Prüfung zeitaufwändig, so Tullner im MDR-Interview. Das Schuljahr 2018/2019 beginnt in Sachsen-Anhalt am 9. August 2018.

Weitere Bewerbungen zum Schuljahresstart möglich

Sachsen-Anhalt will im Kampf gegen den Lehrermangel innerhalb von zwölf Monaten knapp 1.000 neue Pädagogen finden. Ein Viertel ist bereits besetzt. Beim aktuellen Bewerbungsverfahren – der bisher größten Ausschreibungsrunde – hatte es zahlreiche Neuerungen gegeben, etwa Zulagen für schwer besetzbare Stellen in ländlichen Regionen oder gelockerte Vorgaben für Seiteneinsteiger. Die nächste Bewerbungswelle soll zu Beginn des Schuljahres starten. Nach Berechnungen von Experten benötigt Sachsen-Anhalt bis 2030 jährlich 730 neue Lehrer. Bis die beschlossene Erhöhung der Studienplätze mehr Absolventen bringt, kann das Land nur die Hälfte des Bedarfs selbst decken.

Quelle: MDR/ap

