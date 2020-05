Elf Wochen nach der Coronavirus-bedingten Schließung endet am Dienstag der Notbetrieb an Sachsen-Anhalts Schulen. Grundschüler sollen bis 15. Juni wieder täglich in den Schulen unterrichtet werden, während ältere Schüler im Wechsel Präsenz- und Fernunterricht erhalten.

Die bevorstehende Rückkehr zum täglichen Unterricht an Sachsen-Anhalts Grundschulen stößt bei Lehrer- und Elternvertretern auf Kritik. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Eva Gerth, sagte, sie hätte es vorgezogen, an den Grundschulen wie in allen anderen Schulformen das Wechselmodell weiterzufahren. Die Schulen hätten den Unterricht in zwei Gruppen gut geplant, die Lehrkräfte könnten sich damit gut arrangieren, sagte sie. Und nur so seien größere Abstände gewährleistet.

Auch der Chef des Landeselternrates, Matthias Rose, nannte es problematisch, dass der sonst so stark eingeforderte Mindestabstand bei der Kitabetreuung und an den Grundschulen jetzt nicht mehr wichtig sein solle. Laut Bildungsministerium Sachsen-Anhalt darf im Unterricht der eigentlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen unterschritten werden.

Wechselmodell an weiterführenden Schulen

Lehrervertretern wäre ein Wechselmodell aus Unterricht in der Schule und zu Hause lieber. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Sachsen-Anhalt können ab Dienstag wieder alle Kinder und Jugendlichen Kitas, Schulen und Horte besuchen. Zunächst werden dabei alle Klassen in Gruppen geteilt und werden abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet. Für Schüler weiterführender Schulen wird das Wechselmodell zwischen Präsenz- und Fernunterricht bis zu den Sommerferien beibehalten.



Für Grundschüler dagegen soll dieses Modell Mitte Juni enden – die Schüler sollen dann wieder als ganze Klassen in den Schulen unterrichtet werden. Kontakte zwischen den einzelnen Klassen sollen dabei unterbunden werden. Pro Klasse soll es außerdem nur eine feste Lehrkraft geben.

Corona ist nicht vorbei