Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt sucht jetzt auch im Ausland nach neuen Lehrkräften. Das teilte die Behörde MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der Mangel an Bewerbern innerhalb Deutschlands sei so groß, dass Sachsen-Anhalt auch auf Lehrkräfte aus dem EU-Raum setzen will – als erstes Bundesland.